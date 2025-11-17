Карапетяну продлили арест

Антикоррупционный апелляционный суд Армении продлил арест российско-армянскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщают армянские СМИ.
Согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста для Карапетяна продлен еще на 2 месяца.
Напомним, Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого правительство объявило о намерении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В офисах группы компаний «Ташир» проводились обыски и задержания.