Саудовская Аравия поставила Сирии первую партию нефти

Саудовская Аравия обеспечила поставку Сирии первой партии нефти, предоставленной в рамках ранее согласованного пакета помощи для поддержания функционирования энергетического сектора арабской республики. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Танкер с 650 тыс. баррелей нефти прибыл в порт Банияс 16 ноября. Как отмечается, эта партия стала первой в рамках гранта объемом 1,65 млн баррелей нефти.
11 сентября Саудовский фонд развития и Министерство энергетики Сирии заключили соглашение о предоставлении гранта, направленного на повышение эффективности и стабильности сирийских нефтеперерабатывающих заводов. В конце июля Эр-Рияд и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетике, который предусматривает расширение взаимодействия двух стран в нефтегазовой сфере, нефтехимии, электроэнергетике, а также в области возобновляемых источников энергии.