Еврокомиссия оценила финансовые потребности Киева

Еврокомиссия (ЕК) в своем отчете оценила суммарные потребности Украины во внешнем финансировании в €135,7 млрд на 2026-2027 годы, но при условии завершения войны с Россией в 2026 году. Согласно прогнозам, Украина столкнется с нехваткой средств, которая не может быть покрыта без привлечения новых финансов.

В частности, для макрофинансовых нужд потребуются €52,3 млрд, а на военные нужды — €83,4 млрд.

В связи с этим Еврокомиссия призывает страны ЕС принять меры для обеспечения этих потребностей через дополнительные финансовые инструменты, включая возможное использование замороженных российских активов.