USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Еврокомиссия оценила финансовые потребности Киева

19:27 528

Еврокомиссия (ЕК) в своем отчете оценила суммарные потребности Украины во внешнем финансировании в €135,7 млрд на 2026-2027 годы, но при условии завершения войны с Россией в 2026 году. Согласно прогнозам, Украина столкнется с нехваткой средств, которая не может быть покрыта без привлечения новых финансов.

В частности, для макрофинансовых нужд потребуются €52,3 млрд, а на военные нужды — €83,4 млрд.

В связи с этим Еврокомиссия призывает страны ЕС принять меры для обеспечения этих потребностей через дополнительные финансовые инструменты, включая возможное использование замороженных российских активов.

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 542
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1442
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4018
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4517
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3445
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1829
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4186
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9567
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2072
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6225
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4968

ЭТО ВАЖНО

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 542
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1442
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4018
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4517
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3445
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1829
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4186
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9567
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2072
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6225
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться