USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Багдад и «Лукойл» ищут решение для стабилизации нефтедобычи

20:58 322

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани провел встречу с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, на которой стороны обсудили пути стабилизации нефтедобычи на фоне санкций США против российской компании. Как сообщила канцелярия главы правительства, обсуждение коснулось влияния ограничений на работу крупнейшего иракского нефтяного проекта и мер по обеспечению бесперебойных поставок нефти.

Отмечается, что аль-Судани подтвердил приверженность Ирака стабильности на мировом нефтяном рынке и намерение продолжать добычу нефти в рамках установленных объемов, обеспечивая интересы как производителей, так и потребителей.

«Лукойл» является оператором месторождения Западная Курна-2, разрабатываемого по сервисному контракту сроком на 25 лет. Компании принадлежит 75% доли в проекте, тогда как оставшиеся 25% находятся у государственной North Oil Company. 10 ноября, по данным Reuters, «Лукойл» объявил форс-мажор на объекте, а Ирак временно прекратил денежные выплаты компании. Американские санкции, согласно Eco Iraq Observatory, привели к задержке зарплат примерно 1,3 тыс. иракских сотрудников, работающих на месторождении.

Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и совет директоров в 2022 году - после включения в санкционный список Великобритании. Параллельно «Лукойл» продолжает переговоры о продаже зарубежных активов, однако ранее попытка сделки с Gunvor сорвалась из-за позиции Минфина США. Компания сообщает, что диалог с потенциальными покупателями продолжается и результаты будут представлены после достижения окончательных договоренностей.

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 543
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1443
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4021
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4519
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3445
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1830
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4187
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9568
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2072
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6226
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4969

ЭТО ВАЖНО

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 543
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1443
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4021
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4519
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3445
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1830
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4187
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9568
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2072
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6226
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться