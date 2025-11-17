Багдад и «Лукойл» ищут решение для стабилизации нефтедобычи

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани провел встречу с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, на которой стороны обсудили пути стабилизации нефтедобычи на фоне санкций США против российской компании. Как сообщила канцелярия главы правительства, обсуждение коснулось влияния ограничений на работу крупнейшего иракского нефтяного проекта и мер по обеспечению бесперебойных поставок нефти.

Отмечается, что аль-Судани подтвердил приверженность Ирака стабильности на мировом нефтяном рынке и намерение продолжать добычу нефти в рамках установленных объемов, обеспечивая интересы как производителей, так и потребителей.

«Лукойл» является оператором месторождения Западная Курна-2, разрабатываемого по сервисному контракту сроком на 25 лет. Компании принадлежит 75% доли в проекте, тогда как оставшиеся 25% находятся у государственной North Oil Company. 10 ноября, по данным Reuters, «Лукойл» объявил форс-мажор на объекте, а Ирак временно прекратил денежные выплаты компании. Американские санкции, согласно Eco Iraq Observatory, привели к задержке зарплат примерно 1,3 тыс. иракских сотрудников, работающих на месторождении.

Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и совет директоров в 2022 году - после включения в санкционный список Великобритании. Параллельно «Лукойл» продолжает переговоры о продаже зарубежных активов, однако ранее попытка сделки с Gunvor сорвалась из-за позиции Минфина США. Компания сообщает, что диалог с потенциальными покупателями продолжается и результаты будут представлены после достижения окончательных договоренностей.