Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Трамп не спешит с решением по Венесуэле

19:50

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение о том, стоит ли проводить наземную операцию против Венесуэлы. На фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе он рассчитывает, что прессинг со стороны Вашингтона может вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти без прямого вмешательства, сообщает CNN.

По данным телеканала, Трамп на протяжении трех дней получал доклады с различными сценариями — от точечных ударов по военным и правительственным объектам до операций спецназа. Среди рассматриваемых вариантов остается и полный отказ от силовых действий. Трамп проявляет осторожность, уделяя особое внимание рискам для американских военнослужащих и вероятности успеха любой из операций.

При этом он учитывает критику союзников, которые считают, что внешняя политика забирает слишком много внимания на фоне внутренних задач США. Неясно, какие именно сигналы Вашингтон получил относительно готовности Каракаса к новому дипломатическому диалогу. Месяц назад Трамп распорядился прекратить контакты с Мадуро после того, как тот отказался добровольно покинуть свой пост.

ЭТО ВАЖНО

