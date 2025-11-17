Euronews открыл офис в Баку

Euronews открыл новый офис в Баку. На церемонии, состоявшейся в азербайджанской столице, выступил председатель правления телеканала Педро Варгас Давид, отметив значение расширения присутствия Euronews в регионе.
В ходе мероприятия были представлены реализованные телеканалом проекты, осуществленные в сотрудничестве с Азербайджаном.
Кроме того, состоялась запись выпуска программы Eurasia Talks, в котором традиционно участвуют лидеры стран Центральной Азии и Южного Кавказа, обсуждая ключевые политические, экономические и социальные процессы, влияющие на взаимодействие региона с Европой.