USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Euronews открыл офис в Баку

20:03 1030

Euronews открыл новый офис в Баку. На церемонии, состоявшейся в азербайджанской столице, выступил председатель правления телеканала Педро Варгас Давид, отметив значение расширения присутствия Euronews в регионе.

В ходе мероприятия были представлены реализованные телеканалом проекты, осуществленные в сотрудничестве с Азербайджаном.

Кроме того, состоялась запись выпуска программы Eurasia Talks, в котором традиционно участвуют лидеры стран Центральной Азии и Южного Кавказа, обсуждая ключевые политические, экономические и социальные процессы, влияющие на взаимодействие региона с Европой.

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 544
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1446
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4023
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4520
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3446
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1832
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4187
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9571
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2073
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6226
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4970

ЭТО ВАЖНО

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 544
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1446
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4023
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4520
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3446
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1832
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4187
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9571
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2073
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6226
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться