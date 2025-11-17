Пиночет возвращается

Как же быстро летит время! Кажется, что последние выборы в Чили прошли вчера, а прошло уже четыре года. Тогда, в ноябре 2021 года сошлись два кандидата, представлявшие противоположные полюса политического спектра страны. Победил умеренный социалист Габриэль Борич, который одолел ультраправого кандидата Хосе Антонио Каст. Сейчас картина повторяется, но Касту теперь противостоит член Компартии Жанетт Хара. И от их противостояния во все стороны сыплются искры.

В минувшее воскресенье в Чили состоялся первый тур президентских выборов. Хара набрала 27 процентов голосов, Каст - 24, но все без исключения аналитики предрекают последнему победу во втором туре, который состоится 14 декабря. Предстоящий триумф Каста гарантирован тем, что его поддержат четыре других правых кандидата, которые в первом туре в сумме набрали 45 процентов голосов. 51-летняя Хара предлагает обычные для левых рецепты— повышение минимальной заработной платы, повышенное внимание к социальным программам и вопросам здравоохранения. Она - сторонник контроля за оружием и требует снятия банковской секретности, что дало бы возможность отслеживать действия криминальных групп. 59-летний Каст словно взял свои праворадикальные идеи из настольной книги Дональда Трампа. Он намерен в случае победы построить стену и вырыть глубокие траншеи на северной границе страны (один из его соратников предлагает даже установить вдоль пограничной полосы мины), выдворить всех нелегальных иммигрантов и ввести войска в районы с высокой активностью преступных банд.

Его называют «Андским Трампом». Ох, сколько же последователей нынешнего хозяина Белого дома появилось в Латинской Америке! Один из них, бывший бразильский президент Жаир Болсонару сейчас получил 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота. Но есть еще сальвадорец Наиб Букеле и аргентинец Хавьер Милей, которые оседлали крайне правую волну на континенте. В чем причина возможного успеха Каста? Мне вспоминается, что на первых после отставки Аугусто Пиночета выборах в декабре 1989 года, которые я наблюдал вблизи, главным вопросом было - способна ли страна в условиях демократии сохранить стабильную экономическую программу, созданную Пиночетом. Оказалось, что не только способна, но и смогла превзойти достижения диктатора и стать некой витриной экономических достижений на континенте. При этом демократия совсем не пострадала, наоборот. Время в Чили бежит быстрее, чем в других странах Латинской Америки, возможно, по одной причине. В 2005 году президент — социалист Рикардо Лагос предложил решительно отказаться от следования по пути, проторенному латиноамериканскими леваками вроде Ортеги, Чавеса, Кастро. Президентский срок в Чили был снижен с шести до четырех лет без права президента на немедленное переизбрание. Если тот хорошо себя проявит, то сможет вернуться вновь к власти через один срок, и этот опыт чилийцами уже был успешно опробован. В фокусе нынешней президентской кампании была между тем не экономика, а то, что здесь называют seguridad - безопасность. Нынешний левый президент Борич не угрохал экономику, как венесуэльский авторитарный лидер Николас Мадуро. Но он оказался не в состоянии решить вопросы, связанные с небывалым ростом организованной преступности, проникновением таких транснациональных банд, как известная Tren de Aragua, сколоченная из уголовников Венесуэлы, которая наводит ужас на все страны Западного полушария. По данным социологов, 63 процента чилийцев считают, что главным приоритетом властей должна стать именно борьба против преступности. «Сейчас у нас электорат, который не ассоциирует себя ни с левыми, ни с правыми, его не слишком интересует идеологическая пропасть между ними, - говорит политический аналитик Гильермо Хольцман. – Ему важно получить ответы на вопросы безопасности, а их лучше дают ему на крайне правом фланге, который избирателям представляется привлекательным и потому достойным войти во власть». «Социальные права, равенство, культурное разнообразие, отношения с индейским населением - всего этого уже не существует, - полагает Патрисио Фернандес, известный чилийский журналист. - Мы оказались в совершенно ином мире».