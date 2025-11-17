USD 1.7000
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»

20:28 544

Крупная энергетическая компания США Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Об этом со ссылкой на пять знакомых с процессом источников сообщает Reuters.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. Министерство разрешило проводить транзакции с зарубежными активами «Лукойла» до 13 декабря.

14 ноября «Лукойл» сообщил о переговорах с потенциальными покупателями, среди которых американский инвестиционный фонд Carlyle. Интерес к покупке активов «Лукойла» также выразили компании из Румынии и Казахстана. Швейцарский трейдер Gunvor также выражал готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию.

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 545
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 1452
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 4027
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 4524
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3446
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 1833
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4188
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 9572
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде
Бессменные чемпионки из Азербайджана с победы стартовали на Исламиаде обновлено 18:13
18:13 2074
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6226
США и Армения создали «группу по Зангезуру»
США и Армения создали «группу по Зангезуру» обновлено 16:02
16:02 4970

ЭТО ВАЖНО

