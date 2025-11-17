Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»

Крупная энергетическая компания США Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Об этом со ссылкой на пять знакомых с процессом источников сообщает Reuters.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. Министерство разрешило проводить транзакции с зарубежными активами «Лукойла» до 13 декабря.

14 ноября «Лукойл» сообщил о переговорах с потенциальными покупателями, среди которых американский инвестиционный фонд Carlyle. Интерес к покупке активов «Лукойла» также выразили компании из Румынии и Казахстана. Швейцарский трейдер Gunvor также выражал готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию.