Эрдоган: Причины катастрофы C-130 прояснятся после анализа самописца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причины крушения самолета C-130 будут обнародованы сразу после завершения анализа данных бортовых самописцев. В обращении к народу по итогам заседания Кабинета Министров он отметил, что расшифровка черных ящиков позволит детально установить обстоятельства трагедии, в результате которой погибли 20 военнослужащих.

Эрдоган подчеркнул, что Турция открыто поделится всей информацией, прежде всего с семьями погибших. Он также выразил благодарность Азербайджану и Грузии за мобилизацию всех имеющихся возможностей для оказания помощи после катастрофы. По его словам, соседние страны оперативно сотрудничали по всем вопросам, связанным с поисковыми работами, что позволило в короткие сроки обнаружить тела погибших и бортовой самописец.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа.

"Мы продолжим выполнять свои обязательства для обеспечения стабильности и экономического развития на Южном Кавказе", - сказал он.

Напомним, 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли.

