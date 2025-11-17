USD 1.7000
В Конго правительственный самолет сгорел дотла

21:28 954

В Демократической Республике Конго самолет правительственной делегации загорелся при посадке.

На борту находился один их министров вместе с сопровождающими лицами. Как уточняет местное издание Actualite, чиновники направлялись в регион для расследования чрезвычайного происшествия на обрушившейся шахте.

Экипаж и пассажиры смогли оперативно эвакуироваться, поэтому никто не пострадал. Лайнер практически полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются. В заметке Actualite имя министра не раскрывается.

22:56 241
22:51 2663
20:28 1096
20:18 3125
18:42 5701
18:21 6310
15:39 3782
18:31 2520
17:17 4822
14:42 10131
13:57 6780

