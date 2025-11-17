В Конго правительственный самолет сгорел дотла

В Демократической Республике Конго самолет правительственной делегации загорелся при посадке.

На борту находился один их министров вместе с сопровождающими лицами. Как уточняет местное издание Actualite, чиновники направлялись в регион для расследования чрезвычайного происшествия на обрушившейся шахте.

Экипаж и пассажиры смогли оперативно эвакуироваться, поэтому никто не пострадал. Лайнер практически полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются. В заметке Actualite имя министра не раскрывается.