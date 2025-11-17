USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Экспорт китайских авто в Россию рухнул

21:41

Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 58% по сравнению с предыдущим годом. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), с января по сентябрь Китай поставил на российский рынок 357 тыс. машин, сообщает CarNewsChina.

В 2024 году Россия была крупнейшим экспортным направлением для китайского автопрома — около 1,2 млн автомобилей. В 2025-м страна опустилась на третье место, уступив Мексике (410,7 тыс.) и ОАЭ (367,8 тыс.).

До начала войны между Россией и Украиной китайские бренды занимали сравнительно небольшую долю на российском рынке: в 2021 году они продали 115,7 тыс. машин, что составляло примерно 7%.

Одновременно в России продолжает сокращаться число дилерских центров китайских производителей. В первом квартале 2025 года закрылись 213 автосалонов — больше, чем за весь 2023 год, и в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Сильнее всего пострадали Bestune, Kaiyi и Dongfeng Motors; в список также впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

С 1 октября 2024 года Россия повысила ставки утилизационного сбора на импортные легковые и коммерческие автомобили на 70–85% для защиты местного автопрома и стимулирования иностранных компаний к открытию производств внутри страны. В декабре вступят в силу новые правила утильсбора.

Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
22:56
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
22:51
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается
20:18
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
18:42
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!
18:21
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
15:39
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
14:42
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57

