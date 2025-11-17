Экспорт китайских авто в Россию рухнул

Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 58% по сравнению с предыдущим годом. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), с января по сентябрь Китай поставил на российский рынок 357 тыс. машин, сообщает CarNewsChina.

В 2024 году Россия была крупнейшим экспортным направлением для китайского автопрома — около 1,2 млн автомобилей. В 2025-м страна опустилась на третье место, уступив Мексике (410,7 тыс.) и ОАЭ (367,8 тыс.).

До начала войны между Россией и Украиной китайские бренды занимали сравнительно небольшую долю на российском рынке: в 2021 году они продали 115,7 тыс. машин, что составляло примерно 7%.

Одновременно в России продолжает сокращаться число дилерских центров китайских производителей. В первом квартале 2025 года закрылись 213 автосалонов — больше, чем за весь 2023 год, и в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Сильнее всего пострадали Bestune, Kaiyi и Dongfeng Motors; в список также впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

С 1 октября 2024 года Россия повысила ставки утилизационного сбора на импортные легковые и коммерческие автомобили на 70–85% для защиты местного автопрома и стимулирования иностранных компаний к открытию производств внутри страны. В декабре вступят в силу новые правила утильсбора.