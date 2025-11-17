Будущее азербайджанского баскетбола выиграло пять матчей в Турции

Сборная Азербайджана по баскетболу U-13 приступила к подготовительному процессу: с 9 по 15 ноября ребята провели сборы в Анкаре.

Юные баскетболисты, которые с 2028 года будут представлять Азербайджан на официальных международных соревнованиях, провели товарищеские матчи с командами «Тюрк Телеком», «Чаба Академи», «Вамос», «Этимесгут», ОДТУ и «Чанкая Университети». В шести матчах сборная Азербайджана одержала пять побед.

Эти сборы принесут нашей команде ценный опыт в плане развития и будущих перспектив.