Будущее азербайджанского баскетбола выиграло пять матчей в Турции

Сборная Азербайджана по баскетболу U-13 приступила к подготовительному процессу: с 9 по 15 ноября ребята провели сборы в Анкаре.

Юные баскетболисты, которые с 2028 года будут представлять Азербайджан на официальных международных соревнованиях, провели товарищеские матчи с командами «Тюрк Телеком», «Чаба Академи», «Вамос», «Этимесгут», ОДТУ и «Чанкая Университети». В шести матчах сборная Азербайджана одержала пять побед.

Эти сборы принесут нашей команде ценный опыт в плане развития и будущих перспектив.

Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия 45 медалей уже есть
22:51
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается
20:18
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
18:42
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
15:39
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
14:42
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57

