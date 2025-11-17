USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Мерц заявил об окончании прежнего миропорядка

21:57 1024

Миропорядок, который существовал на протяжении последних 80 лет на Западе и 35 лет на Востоке, подошел к концу. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если мы хотим сформировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», — заявил Мерц на экономической конференции, организованной немецкой газетой Sddeutsche Zeitung.

Вызовы для правительства ФРГ сейчас крайне разнообразны — вероятно, такого еще никогда не было в послевоенной истории страны, отметил канцлер. Среди новых вызовов он выделил российско-украинскую войну, отношения Германии с Китаем и торговые разногласия с США. Мерц также заявил, что в Атлантике возник «глубокий раскол, который ставит под сомнение многое».

Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
22:56 243
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия 45 медалей уже есть; фото, обновлено 22:51
22:51 2667
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 1096
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 3129
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 5704
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 6312
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3783
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 2521
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4823
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 10132
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6782

ЭТО ВАЖНО

Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
22:56 243
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия 45 медалей уже есть; фото, обновлено 22:51
22:51 2667
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
20:28 1096
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
20:18 3129
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! главное на этот час
18:42 5704
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
18:21 6312
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой все еще актуально
15:39 3783
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
18:31 2521
Обвал цен на российскую нефть
Обвал цен на российскую нефть
17:17 4823
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя»
СМИ Эрдогана: «У самолета C-130 один за другим отказали два двигателя» все еще актуально
14:42 10132
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
Турецкая армия вошла в стратегически важный район
13:57 6782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться