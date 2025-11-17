Мерц заявил об окончании прежнего миропорядка

Миропорядок, который существовал на протяжении последних 80 лет на Западе и 35 лет на Востоке, подошел к концу. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если мы хотим сформировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», — заявил Мерц на экономической конференции, организованной немецкой газетой Sddeutsche Zeitung.

Вызовы для правительства ФРГ сейчас крайне разнообразны — вероятно, такого еще никогда не было в послевоенной истории страны, отметил канцлер. Среди новых вызовов он выделил российско-украинскую войну, отношения Германии с Китаем и торговые разногласия с США. Мерц также заявил, что в Атлантике возник «глубокий раскол, который ставит под сомнение многое».