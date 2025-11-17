USD 1.7000
Китай готовит полигон для ядерных испытаний

22:56 244

Китай ускоренно расширяет и модернизирует полигон для ядерных испытаний в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района, где в 1964 году была проведена первая атомная проба страны. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ экспертов, модернизация направлена не только на сокращение отставания от США и России, но и на усиление ядерного сдерживания Вашингтона в случае обострения вокруг Тайваня.

Согласно данным The Washington Post, на объекте проложены новые туннели и дороги, построены вспомогательные сооружения, пробурены две крупные скважины, которые могут использоваться как вертикальные шахты для испытаний повышенной мощности, а также создана новая система электроснабжения. По словам Ренни Бэбьярца, вице-президента AllSource Analysis, последние пять лет характеризуются «значительным развитием инфраструктуры и резким ростом возможностей для проведения испытаний».

Строительные работы начались в 2021 году и продолжаются без перерывов. Китай сильно уступает США и России по накопленному опыту ядерных испытаний. Это, по мнению экспертов, может объяснять стремление Пекина к созданию условий для получения дополнительных экспериментальных данных.

Активизация ядерной программы Китая происходит на фоне роста напряженности между Россией и США. Президент РФ Владимир Путин вновь упомянул разработку ракетного комплекса «Буревестник» и торпеды «Посейдон». В свою очередь президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать подготовку к испытаниям ядерного оружия. Кроме того, американские военные продемонстрировали ракету AGM-181 LRSO во время полета бомбардировщика B-52.

По данным Федерации американских ученых, США располагают 5117 ядерными боеголовками (3700 из них сняты с вооружения и находятся на хранении), у России их 5459, у Китая — около 600, у КНДР — около 50. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира прогнозирует, что к 2030 году Китай может увеличить свой арсенал до примерно 1000 боеголовок.

При этом Пекин не связан международными ограничениями по стратегическим вооружениям, тогда как США и Россия формально остаются участниками договора СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Китай отказывается обсуждать соглашения, утверждая, что его потенциал значительно ниже американского и российского.

Рост подобной активности Китая вызывает беспокойство в Вашингтоне не только в ядерной сфере. Как пишет The Wall Street Journal, разработчики американских стратегических программ исходили из предположения о снижении угроз, однако текущие тенденции ставят США в сложное положение в случае одновременных кризисов в Европе и вокруг Тайваня.

