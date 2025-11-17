Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу

Израильские поселенцы совершили нападение на деревню аль-Джаба на юго-западе Вифлеема. По данным палестинских источников, они подожгли жилой дом и два автомобиля, после чего в ходе стычек пострадали несколько местных жителей, включая женщин и пожилых людей.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил нападение, отметив, что действия поселенцев не отражают позицию государства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также резко осудил инцидент, заявив, что насильственные действия «небольшой экстремистской группы не представляют жителей Иудеи и Самарии». Он призвал правоохранительные органы применить все предусмотренные законом меры и сообщил, что лично займется этим вопросом, планируя собрать профильных министров для выработки дальнейших шагов.

Министр обороны Израиля также подтвердил недопустимость подобных действий и сообщил о предстоящем предоставлении силовым структурам дополнительных полномочий и бюджета для системной борьбы с экстремистскими группами.