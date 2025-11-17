На Шойгу готовилось покушение

В Москве, на Троекуровском кладбище готовилось покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, организаторы привлекли двух россиян, мигранта из Центральной Азии и мужчину из Киева. На территории кладбища они установили скрытую камеру, спрятав ее в вазе с цветами, чтобы отслеживать появление Шойгу у семейных захоронений.

ФСБ задержала предполагаемых исполнителей. Неделей ранее спецслужба уже заявляла о предотвращении покушения на одного из высокопоставленных чиновников, не называя его имени.