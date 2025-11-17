Американский сенатор сообщил о продвижении «сокрушительных» санкций против России

Конгресс США, получив одобрение президента Дональда Трампа, начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России.

Об этом написал в соцсети сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал он.

Грэм напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении страны, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ".

Ранее Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.

Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, документ предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.