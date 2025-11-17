Кобахидзе: Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии.

Он отметил, что заявления таких людей, как Подоляк, о возможной экстрадиции Саакашвили в Украину нельзя воспринимать всерьез.

Отметим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli заявил, что Киев активно работает над тем, чтобы вывезти Саакашвили из Грузии, поскольку он является полноправным гражданином Украины. По его словам, этот вопрос является частью украинской повестки.