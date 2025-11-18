USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!

Массовый антиправительственный митинг в Братиславе

Массовый антиправительственный митинг прошел в Братиславе. В нем приняли участие 50 тыс. человек, сообщил новостной портал Dennikn.

Митингующие подвергли критике политику правительства премьер-министра Роберта Фицо. Звучали требования об отставке кабмина. Антиправительственные акции протеста прошли, согласно порталу, и в других городах Словакии. В Кошице на митинг вышли 20 тыс. человек. Организаторами этих акций выступили оппозиционные либеральные партии республики. Митинги были приурочены к государственному празднику - Дню борьбы за свободу и демократию.

Согласно словацким СМИ, мероприятия по случаю праздника провели и сторонники действующих властей. Крупнейшее из них состоялось в городе Нитра. Выступивший там Фицо призвал к реформе политической системы республики с учетом принципа свободных демократических выборов. По его словам, необходимо, чтобы правительство страны не формировалось широкой коалицией различных политических сил, поскольку в таком случае оно будет неэффективным и может нанести ущерб Словакии.

Между тем президент Словакии Петер Пеллегрини призвал Фицо быть премьером всех словаков, а не только своих сторонников. "Думаю, что жесткий политический стиль, который демонстрируется в последние месяцы, не является верной политикой, в которой нуждается Словакия, - сказал глава государства, слова которого привело информационное агентство TASR. - Мне, наоборот, кажется, что он еще более усиливает напряженность в обществе, и председатель правительства должен понять, что он является главой правительства не нескольких процентов избирателей своей партии, а всей Словакии".

