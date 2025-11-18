В Йемене сорваны заговоры хуситов

В Йемене предотвращены заговоры хуситов, направленные на убийства высокопоставленных представителей силовых структур.

Йеменские органы безопасности сообщили о срыве двух крупных операций, подготовленных в Адене и Марибе и нацеленных на ликвидацию руководителей армии и силовых ведомств на территориях, подконтрольных правительству, противостоящему хуситам.

По данным полиции обоих регионов, задержаны члены ячейки, прошедшие подготовку на северных территориях, контролируемых хуситами. Боевиков обучали установке взрывных устройств, использованию дронов и ведению воздушной разведки. Расследование установило, что заговорщики планировали серию взрывов и покушений на старших офицеров.