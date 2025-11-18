Трамп готов нанести удары по Мексике и раскрыть «файлы Эпштейна»

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не смущает возможность нанесения ударов по территории Мексики, если Вашингтон сочтет такие действия необходимыми для борьбы с наркокартелями и сокращения потока наркотиков в Соединенные Штаты. Отвечая на вопрос журналиста в Белом доме, Трамп подчеркнул, что готов рассматривать любые меры, которые помогут остановить распространение наркотиков: «Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить поток наркотиков».

Продолжая тему борьбы с транснациональной наркопреступностью, американский лидер отметил, что подобный подход он допускает и в отношении Колумбии. По словам Трампа, в этой стране действуют «кокаиновые фабрики», которые остаются ключевым звеном в производстве наркотиков: «Ударил бы я по этим фабрикам? Я был бы горд сделать это лично. Я не говорю, что собираюсь это делать, но я был бы этим горд», — заявил он.

На фоне обсуждения угроз, связанных с наркотрафиком и международной безопасностью, Трамп также коснулся другой темы — своего хриплого голоса. Он объяснил, что сорвал его во время эмоциональных дискуссий, касавшихся международной торговли. По словам президента США, «некоторые проявили глупость» в вопросах, связанных с торговыми договоренностями, из-за чего ему пришлось резко отреагировать. Трамп уточнил, что одна из стран попыталась изменить условия заключённых соглашений, но он «исправил ситуацию», не уточняя, о каком государстве идет речь.

Помимо этого, Трамп заявил о готовности полностью раскрыть все материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна, если Конгресс примет соответствующий законопроект. «Я отдам им вообще все», — подчеркнул он, добавив, что ему «нечего скрывать». Трамп заявил, что эта тема в большей степени касается демократов, которые, по его словам, были знакомы с Эпштейном, тогда как он сам таким знакомством не обладал.

