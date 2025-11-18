Орбан сравнил помощь Украине с «ящиком водки для алкоголика»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что получил письмо от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом продолжить финансовую поддержку Украины и высказался в соцсети Х по этому поводу.

Орбан отметил, что председатель Еврокомиссии в письме указала, что финансовый дефицит Украины является значительным, поэтому она обратилась к странам Европейского союза с просьбой "выделить больше денег".

"Удивительно. Тогда как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, глава Еврокомиссии предлагает прислать еще больше средств", - написал премьер Венгрии.

При этом Орбан сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, прислав еще один ящик водки".

"Венгрия не утратила здравого смысла", - написал он.