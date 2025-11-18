USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Орбан сравнил помощь Украине с «ящиком водки для алкоголика»

01:14 385

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что получил письмо от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом продолжить финансовую поддержку Украины и высказался в соцсети Х по этому поводу.

Орбан отметил, что председатель Еврокомиссии в письме указала, что финансовый дефицит Украины является значительным, поэтому она обратилась к странам Европейского союза с просьбой "выделить больше денег".

"Удивительно. Тогда как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, глава Еврокомиссии предлагает прислать еще больше средств", - написал премьер Венгрии.

При этом Орбан сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, прислав еще один ящик водки".

"Венгрия не утратила здравого смысла", - написал он.

Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян!
01:46 799
01:46 799
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
17 ноября 2025, 18:42 7141
17 ноября 2025, 18:42 7141
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!
17 ноября 2025, 18:21 7861
17 ноября 2025, 18:21 7861
На Шойгу готовилось покушение
На Шойгу готовилось покушение
17 ноября 2025, 23:41 2145
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу
17 ноября 2025, 23:23 1511
17 ноября 2025, 23:23 1511
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
17 ноября 2025, 22:56 950
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
17 ноября 2025, 22:51 3812
17 ноября 2025, 22:51 3812
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
17 ноября 2025, 20:28 1494
17 ноября 2025, 20:28 1494
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается
17 ноября 2025, 20:18 4552
17 ноября 2025, 20:18 4552
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
17 ноября 2025, 15:39 4093
17 ноября 2025, 15:39 4093
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
17 ноября 2025, 18:31 3011

