«Шахеды» взяли Днепр в кольцо: в городе слышны взрывы

Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что Днепр находится под массированной атакой беспилотников типа «Шахед». Об этом он написал в своем Telegram-канале, призвав жителей города оставаться в безопасных местах до объявления отбоя тревоги.

По данным местных Telegram-каналов, в городе слышны взрывы, а в небе зафиксировано до 40 дронов, которые, по их информации, берут Днепр «в кольцо». Граждан просят следить за обновлениями и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.