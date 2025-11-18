Только вперед, Никол Пашинян!

К неофициальному, скрытому российскому фронту против премьер-министра Армении Никола Пашиняна подключилась «тяжелая артиллерия» из-за рубежа. На этот раз «огонь» по Пашиняну открыл всем хорошо (и по большей части печально) известный американский журналист Такер Карлсон, пригласивший в свою студию племянника российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Того самого Карапетяна, который попытался сформировать политическое движение против Пашиняна, но завершил этот эксперимент в тюремной камере. Уже сам по себе выбор гостя вызывает недоуменные вопросы. Неужели племянник российского олигарха может вызвать хоть какой-то интерес у американской аудитории? Неужели нельзя было найти более солидную фигуру из окружения сидельца-олигарха? Впрочем, проблема даже не в том, кто пришел, о чем говорил с Такером Карлсоном. Проблема в том, как это было сделано.

Такер Карлсон — не журналист в классическом смысле. Он ведет подкасты, а у подкастинга мало общего с традиционной журналистикой. Этот жанр до сих пор существует вне сколько-нибудь устоявшихся стандартов просто потому, что подкасты как явление сравнительно молоды. Поэтому нет ничего удивительного, что Карлсон спокойно и уверенно вставляет в каждое интервью свое личное мнение, с которым, – и вот тут начинается самое интересное, – настоящая беда. Странный это человек, Такер Карлсон. То ли на содержании у российских спецслужб, то ли просто искренне заблуждающийся «полезный идиот», рассуждающий о вещах, о которых не имеет ни малейшего представления. Например, только агент или вконец попутавший берега индивид может годами повторять, что российское вторжение в Украину началось исключительно из-за стремления Киева вступить в НАТО. Мол, откажись Украина тогда от идеи Североатлантического альянса — и никакой войны не случилось бы. Вы скажите, хорошо оплачиваемое непонимание? Возможно. Или же Карлсон действительно не знает реалий страны, в которой до недавнего интервью с Путиным никогда не был. И тут, пожалуй, трудно его винить: мало кто за пределами постсоветского пространства способен всерьез воспринять причину войны, которую российские идеологи озвучивают без стеснения: Украина — это «недоразумение», украинцев как нации «не существует», и все, что защищает их право на это существование, автоматически объявляется фашизмом.

Обладай Карлсон чуть большей интеллектуальной гибкостью, он мог бы заметить это сам, в момент своего интервью с Путиным, когда президент России увлеченно рассказывал ему о Рюриках, печенегах и Богдане Хмельницком вместо того, чтобы говорить о современных делах. Но Карлсон почему-то не счел странным, что президент России уходит в исторические экскурсы, и сделал привычный вывод: виноваты Украина, НАТО и Байден. Нечто подобное мы наблюдали и на сей раз, в беседе с племянником армяно-российского (или российско-армянского?) олигарха. Судя по всему, в окружении американской телезвезды не нашлось никого, кто бы мог сказать перед интервью: «Такер, ты в этой теме не ориентируешься, просто заткнись и дай человеку говорить». Впрочем, это был бы уже не Карлсон. В итоге все прошло так, как любят в Кремле: гладко, односторонне и без малейшего намека на анализ. Само интервью — образец кремлевской пропаганды: скучные и предсказуемые тезисы, будто списанные из методички двадцатилетней давности. А упреки в адрес Пашиняна банальны до омерзения - церковь, ЛГБТ и «разрушение традиционной морали». Смешно то, что племянник ни словом не обмолвился об истинных причинах конфликта, вспыхнувшего между Карапетяном и Пашиняном: ни о связи олигарха с Москвой, ни об опасности реваншистского курса для Армении, ни о том, что победа таких людей, как Самвел Карапетян, означала бы конец демократических выборов в Армении как института. Не сказал племяш и о том, что, если сегодня вернуть Армению под крыло России, то все достижения последних лет — мирный процесс с Азербайджаном, открытие транспортных коридоров, баланс в регионе — будут отправлены в унитаз.

Увы, все было изложено куда проще - Пашинян якобы борется с верой и навязывает армянскому народу ЛГБТ-повестку. Господи, до чего же все это скучно! И до чего скудна фантазия Кремля и его сателлитов, которые в любой стране мира говорят одно и то же: религия и ЛГБТ, ЛГБТ и религия. Как будто других тем не существует. Особенно абсурдно это звучит в Армении или Грузии, где среднестатистический человек может прожить целую жизнь, ни разу так и не встретив открытого гея (если, конечно, он не работает в театре или в салоне красоты). Тем не менее, эти темы годами таскают по кругу, будто это вопрос национального спасения. Нарек Карапетян говорил и о внутренних армянских делах, но, по моему глубокому убеждению, если политик в любой стране начинает слишком много говорит о ЛГБТ и религии, от него лучше держаться подальше. С вероятностью под 90 процентов перед вами либо прямой агент Кремля, либо полезный идиот — что, по сути, одно и то же. А что же сам Такер Карлсон?