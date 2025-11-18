Российские военные на юге Сирии

Российская военная делегация посетила провинции Эль-Кунейтра и Дараа на юге Сирии. На опубликованных кадрах заметна колонна черных внедорожников в сопровождении пикапов сирийских силовиков. Визит состоялся на фоне регулярных контактов и рабочих встреч между военными делегациями России и Сирии.

По сути, это стало первым официальным появлением российских военных в южных районах страны после того, как расположенные там объекты российских вооруженных сил были оставлены, а личный состав и техника - переброшены на базы Хмеймим и Тартус.