Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Германия и Нидерланды вышли на ЧМ-2026 по футболу

01:58

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную стадию чемпионата мира-2026.

В решающем матче немцы дома разгромили Словакию - 4:0.

Ник Вольтемаде открыл счет на 18-й минуте. Серж Гнабри удвоил преимущество команды на 29-й минуте, Лерой Зане забил третий мяч Бундестим на 36-й минуте, а на 41-й минуте он оформил дубль. Ридле Баку отметился на 67-й минуте. На 79-й минуте взятием ворот отличился Ассан Уэдраого.

По итогам группового этапа Германия с 15 очками заняла первое место в группе и напрямую вышла на мировое первенство. Словакия с 12 очками взяла вторую строчку и сыграет в плей-офф.

Также сегодня Нидерланды обеспечили себе участие в мундиале. Голландцы обыграли Литву со счетом 2:0 и с 20 очками заняли первое место в группе.

Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян!
01:46
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
17 ноября 2025, 18:42 7144
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!
17 ноября 2025, 18:21 7862
На Шойгу готовилось покушение
На Шойгу готовилось покушение
17 ноября 2025, 23:41 2148
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу
17 ноября 2025, 23:23 1512
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
17 ноября 2025, 22:56 952
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
17 ноября 2025, 22:51 3813
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
17 ноября 2025, 20:28 1495
Пиночет возвращается
Пиночет возвращается
17 ноября 2025, 20:18 4552
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
Эхо санкций США: заправки «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой
17 ноября 2025, 15:39 4094
В Армении ограбили филиал российского банка
В Армении ограбили филиал российского банка
17 ноября 2025, 18:31

