Германия и Нидерланды вышли на ЧМ-2026 по футболу

В решающем матче немцы дома разгромили Словакию - 4:0.

Ник Вольтемаде открыл счет на 18-й минуте. Серж Гнабри удвоил преимущество команды на 29-й минуте, Лерой Зане забил третий мяч Бундестим на 36-й минуте, а на 41-й минуте он оформил дубль. Ридле Баку отметился на 67-й минуте. На 79-й минуте взятием ворот отличился Ассан Уэдраого.

По итогам группового этапа Германия с 15 очками заняла первое место в группе и напрямую вышла на мировое первенство. Словакия с 12 очками взяла вторую строчку и сыграет в плей-офф.

Также сегодня Нидерланды обеспечили себе участие в мундиале. Голландцы обыграли Литву со счетом 2:0 и с 20 очками заняли первое место в группе.