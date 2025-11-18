Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?

USD 1.7000
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:58 580

В минувшее воскресенье в Армавирской области Армении прошли выборы в городскую общину Вагаршапата (Эчмиадзина). Победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор».

Из примерно 70 тысяч избирателей к урнам пришли свыше 25 тысяч. За голоса жителей города боролись три основные силы - «Гражданский договор», оппозиционный блок «Победа», поддержанный экс‑президентом Робертом Кочаряном, и партия «Мать Армения», возглавляемая бывшим депутатом Андраником Теваняном.

Таким образом, накануне парламентских выборов 2026 года данный результат стал для Никола Пашиняна «маленькой победой», обещающей более крупное достижение, - успех в Вагаршапате говорит о шансах партии Пашиняна выиграть и общенациональные выборы

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, из 33 мест в совете старейшин города 19 достались партии «Гражданский договор», 12 — блоку «Победа», «Мать Армения» получила только 2 мандата.

Таким образом, накануне парламентских выборов 2026 года данный результат стал для Никола Пашиняна «маленькой победой», обещающей более крупное достижение, - успех в Вагаршапате говорит о шансах партии Пашиняна выиграть и общенациональные выборы. 

Сам премьер на своей странице в Facebook поздравил кандидата от правящей партии Аргишти Мехакяна с избранием мэром города, отметив, что избиратели Вагаршапата выразили доверие партии «Гражданский договор» и ее политической стратегии. 

«Поздравляю Аргишти Мехакяна с избранием главой укрупненной общины Вагаршапат, а жителей Вагаршапата — с избранием скромного, но эффективного Мехакяна на пост управленца», — написал премьер-министр. 

В своем посте Никол Пашинян затронул также конфликты с церковью, подчеркнув, что этими выборами граждане «дали импульс процессу освобождения нашей святыни, Первопрестольного Святого Эчмиадзина, от Ктрича Нерсисяна (Гарегина II)».

В своем посте Никол Пашинян затронул также конфликты с церковью, подчеркнув, что этими выборами граждане «дали импульс процессу освобождения нашей святыни, Первопрестольного Святого Эчмиадзина, от Ктрича Нерсисяна

Премьер-министр также поздравил всех граждан Армении, назвав достигнутый результат «громкой прелюдией к общенациональным выборам 2026 года». 

«На парламентских выборах 2026 года победит народ Республики Армения», — заключил Никол Пашинян. 

В ходе выборов наблюдатели как от правящей партии, так и от оппозиции регулярно фиксировали нарушения, включая организованную доставку избирателей на участки, процедурные несоблюдения, неправильное составление списков избирателей и наличие в них имен умерших граждан. 

На одном из избирательных участков доверенное лицо оппозиции заявило, что представитель «Гражданского договора» держал в руках список избирателей и периодически делал в нем пометки. Доверенное лицо «Гражданского договора» категорически отвергло обвинения, заверив, что в имеющемся у него бланке фиксировалось исключительно число граждан, пришедших на участок, и позже этот лист был им уничтожен.

На другом участке представитель оппозиции сообщил, что люди правящей партии якобы давали указания избирателям голосовать за Мехакяна, однако признал, что «не успел» зафиксировать и запротоколировать этот факт. Председатель данного участка составил протокол, указав, что инцидент произошел вне его территории. 

Артур Сакунц, руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, представляющий общественное объединение «Независимый наблюдатель», заявил, что возглавляемая им структура проводила наблюдение более чем на 40 участках. В некоторых местах из-за ограниченного пространства возникала давка, что приводило к техническим процедурным нарушениям. 

Несмотря на все эти нарушения, оппозиция не ставит под сомнение результаты выборов, поскольку серьезных фактов фальсификаций, способных существенно повлиять на итоги (вброс бюллетеней, подделка протоколов голосования, непрозрачный подсчет голосов и т.п.), зафиксировано не было. В этом смысле все признают, что результаты выборов в Вагаршапате в целом отражают волю жителей города. 

Напомним, что в марте этого года на местных выборах в Гюмри мэром был избран поддержанный оппозицией Вартан Гукасян, имеющий криминальное прошлое. Тогда победа объединенной оппозиции с небольшим перевесом во втором по величине городе Армении заметно воодушевила пророссийские реваншистские силы и породила у них надежды на победу в парламентских выборах 2026 года при условии участия единым блоком.

Главный аргумент правящей партии: мир с Азербайджаном и пакт с США

Однако новый мэр Гюмри смог проработать всего несколько месяцев и 20 октября был арестован по обвинению в получении взятки. По данным Антикоррупционного комитета, Армении Гукасян вместе с главным архитектором Гюмри и еще шестью лицами был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в размере 4 миллионов драмов (10 тысяч долларов США) у местного жителя в обмен на подделку документов, чтобы предотвратить снос незаконно построенного здания. Этот арест, безусловно, стал ударом по имиджу оппозиции.

С другой стороны, правящая партия «Гражданский договор» активно использует в предвыборной агитации мирные соглашения, подписанные 8 августа в Белом доме, включая договоренность по «маршруту Трампа», а также недавний прогресс в мирном процессе с Азербайджаном, открывшим транзитный путь для грузов в Армению.

По мнению наблюдателей, эта агитация не остается безрезультатной и может способствовать росту рейтинга правящей партии, который за последние годы заметно снизился.

Трудно сказать, сыграла ли она определенную роль в местных выборах в Вагаршапате. Но очевидно, что в свете предстоящих парламентских выборов правящая партия будет активно использовать даже эту небольшую победу.

