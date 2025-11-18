USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
У Азербайджана нет верблюдов, но есть борцы

На них и вся надежда
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:20 374

Сегодня, в 15-й день Игр Исламской солидарности в Эр-Рияде, начнутся соревнования по двум видам спорта - борьбе и скачкам на верблюдах. Азербайджан как всегда возлагает большие надежды на своих борцов, а что касается верблюжьих гонок, то это одна из немногих дисциплин на Исламиаде, в которой наша страна представлена не будет.

Итак, сегодня на арене «Бульвар» в столице Саудовской Аравии в борьбу вступят четыре азербайджанских борца греко-римского стиля - Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Первые трое начнут выступление с 1/8 финала, а Аббасов - с четвертьфинала. Мамедли встретится в стартовом поединке с представителем Коморских островов. Джафаров в первой схватке поборется с афганцем. Ганизаде и Аббасову уже на старте достались иранцы.

Всего на Исламиаде выступят 18 азербайджанских борцов - по шесть в греко-римской, вольной и женской борьбе.

У Азербайджана на нынешней Исламиаде, мягко говоря, не очень хорошая ситуация с золотыми медалями. Их пока всего лишь пять. Чем больше золота завоюют наши борцы, тем выше поднимется Азербайджан в общекомандной медальной таблице. Пока идем на 9-м месте.

