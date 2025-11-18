USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Азербайджанская нефть подешевела

10:05 66

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,01, или на 0,01%, составив $67,93.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,073, или на 0,1%, составив $65,72.

По результатам торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,66 за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена за баррель нефти рассчитана исходя из $70 за баррель.

Напомним, самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная цена - в июле 2008 года ($149,66).

Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.

Пиночет возвращается
Пиночет возвращается горячая тема
17 ноября 2025, 20:18 5737
Трамп хочет все решать сам
Трамп хочет все решать сам
10:08 106
У Азербайджана нет верблюдов, но есть борцы
У Азербайджана нет верблюдов, но есть борцы На них и вся надежда
05:20 3000
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема
01:46 5470
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря!
«Лукойл» обязан покинуть Азербайджан… до 13 декабря! все еще актуально
17 ноября 2025, 18:42 8876
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?! главная тема
17 ноября 2025, 18:21 9657
На Шойгу готовилось покушение
На Шойгу готовилось покушение
17 ноября 2025, 23:41 4383
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу
Израильские поселенцы напали на деревню на Западном берегу фото; видео
17 ноября 2025, 23:23 2781
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
Китай готовит полигон для ядерных испытаний
17 ноября 2025, 22:56 1536
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия
Азербайджан движется к третьему подряд чемпионству: обыграны Турция и Саудовская Аравия 45 медалей уже есть; фото, обновлено 22:51
17 ноября 2025, 22:51 5009
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов «Лукойла»
17 ноября 2025, 20:28 1798

