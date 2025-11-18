Азербайджанская нефть подешевела

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,01, или на 0,01%, составив $67,93.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,073, или на 0,1%, составив $65,72.

По результатам торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,66 за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена за баррель нефти рассчитана исходя из $70 за баррель.

Напомним, самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная цена - в июле 2008 года ($149,66).

Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.