AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

10:25

В зимнем расписании Azerbaijan Airlines (AZAL), входящий в AZCON Holding, увеличил количество рейсов более чем по 20 международным направлениям, среди которых Лондон, Барселона, Милан, Мале и другие.

Согласно обновленному расписанию, с конца октября 2025 года AZAL усилил присутствие на ключевых маршрутах в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

На маршрутах, где увеличена частота полетов, в зимнем расписании 2025–2026 годов по сравнению с сезоном 2024–2025 годов рейсы будут выполняться со следующей периодичностью:

– Милан, Мумбаи, Дели, Кишинэу и Ташкент – по семь рейсов в неделю; при этом в прошлом году по большинству этих направлений выполнялось от трех до пяти рейсов;

– Алматы, Джидда и Астана – по пять рейсов в неделю, ранее выполнялись от двух до четырех рейсов в неделю;

– Барселона, Лондон (аэропорт Гатвик) и Эр-Рияд – по четыре рейса в неделю, в прошлом году выполнялись до трех рейсов в неделю;

– Бишкек, Душанбе, Мале и Пекин – по три рейса в неделю, ранее выполнялись два рейса;

– Самарканд и Ургенч – по два рейса в неделю, в прошлом сезоне полеты по этим направлениям не выполнялись. 

Обновленное расписание отражает стратегию AZAL по гибкой адаптации к меняющимся рыночным условиям и стремление укрепить позиции Азербайджана как важного транспортного и туристического хаба на перекрестке Европы и Азии.

Увеличение частоты полетов способствует расширению трансферных направлений через Международный аэропорт Гейдар Алиев, создавая больше возможностей для пассажиров, использующих бакинский аэропорт как удобный узловой пункт между Западом и Востоком.

Более гибкое расписание призвано повысить удобство путешествий: оптимизированы стыковки, скорректировано время вылетов и прилетов. AZAL продолжает развивать направления, востребованные как для деловых, так и для туристических поездок, предлагая современный парк воздушных судов и конкурентоспособные условия.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 628
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 833
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1017
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1170
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 909
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1054
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2564
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1347
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1241
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1532
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7256

