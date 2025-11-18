USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
В Турции задержания чиновников и военных

10:34 1347

Главная прокуратура Анкары выдала ордера на арест 22 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ. Среди них 8 человек являются действующими военными, а 10 - уволенные и вышедшие в отставку. Еще трое из них - сотрудники госорганов.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемые связаны с так называемой «тайной службой» FETÖ. Выяснилось, что они использовали стационарные телефоны в различных частях турецкой столицы для связи с кураторами.

В настоящее время в 9 провинциях страны одновременно проводятся операции по задержанию подозреваемых.

Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Гюлен скончался в больнице в США.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 631
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 835
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1017
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1171
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 910
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1055
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2568
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1348
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1241
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1533
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7256

