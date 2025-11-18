В Турции задержания чиновников и военных

Главная прокуратура Анкары выдала ордера на арест 22 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ. Среди них 8 человек являются действующими военными, а 10 - уволенные и вышедшие в отставку. Еще трое из них - сотрудники госорганов.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемые связаны с так называемой «тайной службой» FETÖ. Выяснилось, что они использовали стационарные телефоны в различных частях турецкой столицы для связи с кураторами.

В настоящее время в 9 провинциях страны одновременно проводятся операции по задержанию подозреваемых.

Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Гюлен скончался в больнице в США.