Что-то страшное летит на Землю

Когда Илон Маск в разговоре с одним из самых известных в мире подкастеров Джо Роганом сказал, что межзвездный объект 3I/ATLAS способен в случае малейшего отклонения от орбиты «уничтожить континент», публика восприняла этот прогноз предельно серьезно. Поскольку космический объект, о котором идет речь, стал за последние месяцы одной из самых интригующих загадок современной астрономии. 3I/ATLAS — всего третий межзвездный пришелец не из нашей Солнечной системы, зарегистрированный за всю историю наблюдений. Он движется с такой скоростью, что ни одна известная гравитационная модель не объясняет полностью его поведение. Четыре месяца ведущие астрономы мира ломают голову над тем, что именно летит в направлении Земли: необычная комета, астероид, выброшенный из далекой звезды, или искусственный объект?

Израильский астрофизик Ави Лейб, один из самых смелых исследователей в этой сфере, допускает, что речь может идти о «материнском корабле» внеземной цивилизации. Лейб известен тем, что первым заявил о возможной искусственной природе объекта Оумуамуа — первого межзвездного пришельца. И теперь он вновь привлекает внимание к аномалиям – главном слове в этой истории. Когда в конце октября 3I/ATLAS приблизился к Солнцу, телескопы зафиксировали дрожание его траектории, которое невозможно объяснить одной лишь гравитацией. Казалось бы, на этот счет можно строить рабочие гипотезы — сублимация газов, распад ядра, выброс частиц. Но почти одновременно был получен радиосигнал, исходящий из того же направления, где находился объект. Он был слабым, нестабильным, трудно поддающимся расшифровке. Однако сам факт совпадения времени и направления заставил специалистов пересмотреть скепсис. Лейб оценил вероятность искусственного происхождения объекта как «2 из 10» — достаточно высоко, чтобы не списывать его в архив «обычных комет». Как правило, Илон Маск делает свои заявления не в научных журналах, а в разговорах с журналистами или подкастерами. А потому прогнозы эксцентричного миллиардера обычно уходят в информационное поле, влияя на массовое восприятие. Маск признается, что не знает, является ли объект инопланетным, но подчеркивает, что если он изменит траекторию, то последствия для нашей планеты могут быть катастрофическими.