Что-то страшное летит на Землю

Когда Илон Маск в разговоре с одним из самых известных в мире подкастеров Джо Роганом сказал, что межзвездный объект 3I/ATLAS способен в случае малейшего отклонения от орбиты «уничтожить континент», публика восприняла этот прогноз предельно серьезно. Поскольку космический объект, о котором идет речь, стал за последние месяцы одной из самых интригующих загадок современной астрономии.
3I/ATLAS — всего третий межзвездный пришелец не из нашей Солнечной системы, зарегистрированный за всю историю наблюдений. Он движется с такой скоростью, что ни одна известная гравитационная модель не объясняет полностью его поведение. Четыре месяца ведущие астрономы мира ломают голову над тем, что именно летит в направлении Земли: необычная комета, астероид, выброшенный из далекой звезды, или искусственный объект?
Израильский астрофизик Ави Лейб, один из самых смелых исследователей в этой сфере, допускает, что речь может идти о «материнском корабле» внеземной цивилизации. Лейб известен тем, что первым заявил о возможной искусственной природе объекта Оумуамуа — первого межзвездного пришельца. И теперь он вновь привлекает внимание к аномалиям – главном слове в этой истории.
Когда в конце октября 3I/ATLAS приблизился к Солнцу, телескопы зафиксировали дрожание его траектории, которое невозможно объяснить одной лишь гравитацией. Казалось бы, на этот счет можно строить рабочие гипотезы — сублимация газов, распад ядра, выброс частиц. Но почти одновременно был получен радиосигнал, исходящий из того же направления, где находился объект. Он был слабым, нестабильным, трудно поддающимся расшифровке. Однако сам факт совпадения времени и направления заставил специалистов пересмотреть скепсис. Лейб оценил вероятность искусственного происхождения объекта как «2 из 10» — достаточно высоко, чтобы не списывать его в архив «обычных комет».
Как правило, Илон Маск делает свои заявления не в научных журналах, а в разговорах с журналистами или подкастерами. А потому прогнозы эксцентричного миллиардера обычно уходят в информационное поле, влияя на массовое восприятие. Маск признается, что не знает, является ли объект инопланетным, но подчеркивает, что если он изменит траекторию, то последствия для нашей планеты могут быть катастрофическими.
Казалось бы, расстояние в 170 миллионов миль от Земли, на которое 3I/ATLAS подойдет 19 декабря этого года, настолько огромно, что может казаться безопасным. Тем не менее само присутствие в нашей галактике межзвездного тела такого типа всегда требует тонкого мониторинга. Для Маска угроза не в нынешней траектории 3I/ATLAS, а в том, что мы имеем дело с чем-то, чьи правила поведения нам неизвестны.
Тем временем телескопы по всей Земле продолжают наблюдение. Астрономы отмечают, что блеск объекта нестабилен, а его «хвост» выглядит слишком узким и резким для кометы.
Научный мир, как и положено, осторожен. Но за пределами астрономических обсерваторий уже слышны голоса, которые называют происходящее «началом первой современной мистерии космического масштаба». Британский документалист Марк Кристофер Ли, посвятивший свою карьеру поиску внеземных сигналов, утверждает, что «как раз к Рождеству» человечество может оказаться на пороге первого контакта с неземной цивилизацией. Он говорит о том, что пролет объекта перед праздником может сопровождаться новыми изменениями траектории, всплесками сигнала или другими проявлениями активности.
Декабрь 2025 года может пройти как обычно — с готовящимися праздниками, политическими спорами и очередными технологическими презентациями. Но где-то в глубине космоса уже движется объект, который пришел не отсюда, и который ведет себя так, словно не желает раскрывать свою природу. В этой истории нет ответов — только томительное ожидание.
Как отметил Марк Кристофер Ли, мы «всегда искали совет у звезд». Что же, не исключено, что впервые за долгое время звезды действительно дают нам повод прислушаться.