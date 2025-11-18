USD 1.7000
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России

10:40 1059

Европе рано или поздно придется выйти на прямой диалог с Россией по поиску путей урегулирования российско-украинской войны, заявил в интервью Politico президент Финляндии Александр Стубб.

Так он прокомментировал вопрос о том, стоит ли европейским странам выйти на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным – идею, ранее озвученную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Стубб подчеркнул, что «когда бы ни наступил момент (для прямых переговоров), а он наступит на каком-то этапе... это нужно будет скоординировать». При этом он отметил, что, на его взгляд, наиболее эффективный путь к прекращению огня – сохранять давление на Москву и одновременно поддерживать Киев. Президент Финляндии добавил, что удовлетворен ведущей ролью США в дипломатических усилиях.

Он также заявил, что Вашингтон действует верно, продолжая расширять санкционный пакет против России. «Сейчас мы находимся в режиме кнута», — сказал Стубб и напомнил, что президент США Дональд Трамп уже пытался прибегнуть к «прянику» в ходе встреч с Путиным на Аляске и в телефонных разговорах.

Ранее Стубб отмечал, что потенциальная встреча лидеров России и США была шансом, который Москва, по его мнению, не использовала. Он предположил, что госсекретарь Марко Рубио, переговорив с главой МИД России Сергеем Лавровым, мог прийти к выводу, что «(позиция) русских не сдвинулась ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

