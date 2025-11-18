USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Российского посла вызвали в МИД Черногории

10:53 911

Министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Александра Лукашика после его комментария о решении Подгорицы участвовать в миссии НАТО в Украине.

Как передает RTCG, черногорская сторона расценила слова дипломата как «неприемлемое вмешательство во внутренние дела» и заявила, что подобные заявления впредь будут рассматриваться как преднамеренно враждебные действия с соответствующей реакцией в рамках международных норм.

В ведомстве подчеркнули, что Черногория «не действует по указанию какой-либо стороны», а последовательно отстаивает собственные национальные и стратегические интересы, сформулированные ее внешнеполитическими приоритетами — членством в НАТО и приверженностью вступлению в Евросоюз.

На прошлой неделе парламент Черногории поддержал участие страны в созданной в конце прошлого года миссии НАТО NSATU, которая занимается координацией поставок вооружений Киеву и подготовкой украинских военных.

За решение проголосовали 44 депутата, пятеро выступили против, двое воздержались. Министр обороны Драган Крапович пояснил, что в миссии будут задействованы до двух военнослужащих черногорской армии.

Лукашик, чьи слова опубликованы в телеграм-канале российского МИД, заявил, что черногорские власти «продолжают упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией» и тем самым закрепляют статус «недружественной страны».

По его мнению, решение парламента показывает стремление Подгорицы «демонизировать Россию». Дипломат расценил отправку военных как «конкретный вклад» в западные усилия по поставкам вооружений Украине, целью которых, согласно его утверждению, является нанесение России «стратегического поражения».

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 638
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 839
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1020
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1174
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 912
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1062
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2573
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1348
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1243
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1537
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7257

ЭТО ВАЖНО

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 638
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 839
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1020
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1174
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 912
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1062
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2573
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1348
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1243
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1537
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться