Российского посла вызвали в МИД Черногории

Министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Александра Лукашика после его комментария о решении Подгорицы участвовать в миссии НАТО в Украине.

Как передает RTCG, черногорская сторона расценила слова дипломата как «неприемлемое вмешательство во внутренние дела» и заявила, что подобные заявления впредь будут рассматриваться как преднамеренно враждебные действия с соответствующей реакцией в рамках международных норм.

В ведомстве подчеркнули, что Черногория «не действует по указанию какой-либо стороны», а последовательно отстаивает собственные национальные и стратегические интересы, сформулированные ее внешнеполитическими приоритетами — членством в НАТО и приверженностью вступлению в Евросоюз.

На прошлой неделе парламент Черногории поддержал участие страны в созданной в конце прошлого года миссии НАТО NSATU, которая занимается координацией поставок вооружений Киеву и подготовкой украинских военных.

За решение проголосовали 44 депутата, пятеро выступили против, двое воздержались. Министр обороны Драган Крапович пояснил, что в миссии будут задействованы до двух военнослужащих черногорской армии.

Лукашик, чьи слова опубликованы в телеграм-канале российского МИД, заявил, что черногорские власти «продолжают упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией» и тем самым закрепляют статус «недружественной страны».

По его мнению, решение парламента показывает стремление Подгорицы «демонизировать Россию». Дипломат расценил отправку военных как «конкретный вклад» в западные усилия по поставкам вооружений Украине, целью которых, согласно его утверждению, является нанесение России «стратегического поражения».