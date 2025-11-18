USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего

Фарид Исаев, автор haqqin.az
11:27 844

У филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего крупные неприятности. В стране разворачиваются массовые протесты против разворовывания бюджетных средств, выделенных на борьбу с наводнениями.

История началась еще в сентябре, когда представители одной из крупных строительных компаний во время слушаний в Конгрессе назвали имена конгрессменов и чиновников, которые требовали откаты в размере до 25% от суммы контрактов на возведение сооружений для защиты от наводнений. Наводнения на Филиппинах - постоянная беда, тут случается около двадцати тайфунов в год, которые приносят большие проблемы с затоплениями. Об уровне прибыли коррупционеров можно судить по тому, что на инфраструктурные проекты по борьбе с наводнениями из бюджета выделена огромная сумма – 500 миллиардов песо (8,5 миллиарда долларов).

Маркосу сложно откреститься от причастности к коррупционному скандалу, поскольку в нем замешаны множество строительных компаний, госчиновников, членов Конгресса, людей из президентского окружения и даже двоюродный брат

Уже в сентябре на улицы Манилы стали выходить протестующие, требуя наказания виновных. Первая манифестация получила название «Марш триллиона песо»: на борьбу с паводками за 15 лет было потрачено почти два триллиона песо (около 32 миллиардов долларов).

Интересно, что в протестах сразу вычленилось два направления: с одной стороны, это были политические активисты и студенты, с другой – представители больших религиозных сообществ. В нынешнее воскресенье больше полумиллиона человек собрала на митинг Церковь Христа, Iglesia ni Cristo, эдакое христианство с сильным национальным колоритом. Эта организация была основана в 1914 году филиппинцем Феликсом Манало и объединяет около трех процентов населения страны.

Члены Церкви Христа отличаются высокой степенью сплоченности и послушания церковному руководству. Например, все они голосуют как один по призыву руководителей. Что интересно, на прошедших в 2022 году выборах они поддержали Фердинанда Маркоса-младшего. Но после своей победы он очень резко разошелся со своим вице-премьером, наследницей другой политической династии Филиппин Сарой Дутерте, та его беспощадно критикует. И нынче Iglesia ni Cristo поддерживает именно ее. Сторонники церкви пообещали, что нынешняя акция протеста будет длиться три дня.

Маркосу сложно откреститься от причастности к коррупционному скандалу, поскольку в нем замешаны множество строительных компаний, госчиновников, членов Конгресса, людей из президентского окружения и даже двоюродный брат президента Мартин Ромуальдес, спикер Палаты представителей. В сентябре 2025 года он подал в отставку, но общественную обстановку это не разрядило.

Говорят, история не повторяется. Вообще, так и есть, но иногда случаются исключения

Больше того, только за половину ноября в новых наводнениях погибло не менее 259 человек, что лишь усилило народную ярость.

Президент Маркос пообещал, что замешанные в коррупции окажутся в тюрьме уже к Рождеству, а независимая комиссия, созданная им, сообщила о подозрениях 37 фигурантов. Но удастся ли президенту погасить пожар, большой вопрос. Его отец, Фердинанд Маркос-старший, в 1986 году был свергнут и бежал из страны в результате как раз антикоррупционных протестов. Бонгбонг, как в семье называли сына, оказался с родителями в изгнании. На тагальском языке его прозвище означает «хулиган» или «озорник», и сам президент любит его применять по отношению к себе, уже 64-летнему. В контексте нынешнего скандала это прозвище начинает звучать двусмысленно. Протестующие не забывают напоминать «хулигану» судьбу его отца, а протесты норовят приурочить к событиям сорокалетней давности.  

Говорят, история не повторяется. Вообще, так и есть, но иногда случаются исключения.

