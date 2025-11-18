Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего

История началась еще в сентябре, когда представители одной из крупных строительных компаний во время слушаний в Конгрессе назвали имена конгрессменов и чиновников, которые требовали откаты в размере до 25% от суммы контрактов на возведение сооружений для защиты от наводнений. Наводнения на Филиппинах - постоянная беда, тут случается около двадцати тайфунов в год, которые приносят большие проблемы с затоплениями. Об уровне прибыли коррупционеров можно судить по тому, что на инфраструктурные проекты по борьбе с наводнениями из бюджета выделена огромная сумма – 500 миллиардов песо (8,5 миллиарда долларов).

Уже в сентябре на улицы Манилы стали выходить протестующие, требуя наказания виновных. Первая манифестация получила название «Марш триллиона песо»: на борьбу с паводками за 15 лет было потрачено почти два триллиона песо (около 32 миллиардов долларов).

Интересно, что в протестах сразу вычленилось два направления: с одной стороны, это были политические активисты и студенты, с другой – представители больших религиозных сообществ. В нынешнее воскресенье больше полумиллиона человек собрала на митинг Церковь Христа, Iglesia ni Cristo, эдакое христианство с сильным национальным колоритом. Эта организация была основана в 1914 году филиппинцем Феликсом Манало и объединяет около трех процентов населения страны.

Члены Церкви Христа отличаются высокой степенью сплоченности и послушания церковному руководству. Например, все они голосуют как один по призыву руководителей. Что интересно, на прошедших в 2022 году выборах они поддержали Фердинанда Маркоса-младшего. Но после своей победы он очень резко разошелся со своим вице-премьером, наследницей другой политической династии Филиппин Сарой Дутерте, та его беспощадно критикует. И нынче Iglesia ni Cristo поддерживает именно ее. Сторонники церкви пообещали, что нынешняя акция протеста будет длиться три дня.

Маркосу сложно откреститься от причастности к коррупционному скандалу, поскольку в нем замешаны множество строительных компаний, госчиновников, членов Конгресса, людей из президентского окружения и даже двоюродный брат президента Мартин Ромуальдес, спикер Палаты представителей. В сентябре 2025 года он подал в отставку, но общественную обстановку это не разрядило.