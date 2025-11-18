Директор Завазава: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана»

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава отметил в своей речи на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию электросвязи:

«Для нас большая честь находиться здесь. Ваше гостеприимство действительно впечатляет. Благодарим вас за прием и за проведение этой конференции.

Как отметила наш Генеральный секретарь, эта конференция впервые проходит в регионе СНГ. Я выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджанской Республики за исключительное гостеприимство и за то, что вы принимаете участников этого форума».