Минфин США о снижении нефтяных доходов России

Введенные ограничения в отношении «Роснефти» и «Лукойла» уже привели к снижению доходов России и, как ожидается, способны в долгосрочной перспективе сократить объемы экспорта российской нефти. Об этом говорится в отчете Минфина США, сообщает Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов отмечает, что проведенный первоначальный анализ последствий ограничений для рынка свидетельствует: меры дают ожидаемый результат, снижая стоимость российской нефти и, соответственно, уменьшая поступления в бюджет, которые могут направляться на военные действия против Украины.

В документе OFAC отмечается, что ряд ключевых сортов российской нефти сейчас продается по минимальным за длительный период ценам, а почти десяток крупных индийских и китайских трейдеров уже уведомили о планах приостановить закупки поставок на декабрь.

По данным LSEG Workspace, опубликованным 17 ноября, стоимость эталонной смеси Urals, отгруженной из Новороссийска 12 ноября, составила $45,35 за баррель – минимальный показатель с марта 2023 года.

В начале ноября Reuters сообщало, что дисконт на российскую нефть к Brent увеличился, поскольку крупные перерабатывающие предприятия в Индии и Китае сократили закупки в ответ на американские санкции.

Представитель Минфина отметил, что введенные ограничения «истощают военную машину» РФ и что ведомство «готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства» в Украине, передает агентство.