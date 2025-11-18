USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Взрыв и пожар на газопроводе в России

ВИДЕО
11:06 940

В поле поселка Ростовка в Омской области России произошла утечка газа из газопровода, в результате начался пожар. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко, пишут российские СМИ.

Он уточнил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Жители поселка Ростовка рассказали телеграм-каналу Shot, что мощный взрыв произошел недалеко от жилого квартала «Врубелево». По их словам, взрыв был слышен в соседних населенных пунктах, а зарево от пожара видно за несколько километров. Инцидент произошел примерно в 300 метрах от жилых домов.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, возгорание произошло в поле. «По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб», – рассказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей в происшествии не пострадал. Причины утечки газа и пожара выясняют правоохранители.

Следственный комитет по Омской области сообщил, что проводит доследственную проверку по факту пожара. 

По информации близкого к силовикам телеграм-канала «112», взрыв на газопроводе произошел во время ремонтных работ. Они выполнялись на подземном участке в поле в районе села Ростовка.

Хоценко позже рассказал, что часть промышленных предприятий отключена от газа. По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 653
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 848
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1022
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1177
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 916
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1064
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2582
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1351
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1248
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1540
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7261

ЭТО ВАЖНО

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 653
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 848
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1022
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1177
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 916
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1064
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2582
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1351
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1248
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1540
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться