Взрыв и пожар на газопроводе в России

В поле поселка Ростовка в Омской области России произошла утечка газа из газопровода, в результате начался пожар. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко, пишут российские СМИ.

Он уточнил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Жители поселка Ростовка рассказали телеграм-каналу Shot, что мощный взрыв произошел недалеко от жилого квартала «Врубелево». По их словам, взрыв был слышен в соседних населенных пунктах, а зарево от пожара видно за несколько километров. Инцидент произошел примерно в 300 метрах от жилых домов.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, возгорание произошло в поле. «По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб», – рассказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей в происшествии не пострадал. Причины утечки газа и пожара выясняют правоохранители.

Следственный комитет по Омской области сообщил, что проводит доследственную проверку по факту пожара.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала «112», взрыв на газопроводе произошел во время ремонтных работ. Они выполнялись на подземном участке в поле в районе села Ростовка.

Хоценко позже рассказал, что часть промышленных предприятий отключена от газа. По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток.