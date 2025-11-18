Şok cümə на Birmarket!

Birmarket объявляет старт кампании Şok cümə (Black Friday), которая пройдет с 18 ноября по 1 декабря .

Самое время готовить свой список покупок - Birmarket устроит настоящий шок единственными в году грандиозными скидками.

Кампания охватывает тысячи товаров в категориях: электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома, товары для детей, косметика, продукты для повседневного использования и многое другое. Каждый сможет найти предложение под свой бюджет.

В этом году масштаб Şok cümə (Black Friday) стал еще шире.

Больше категорий - больше выгодных предложений

Благодаря этим условиям клиенты могут получить желанные товары сразу, а оплату - легко и удобно распределить по месяцам.

Что вас ждет в Şok cümə (Black Friday)?

Покупки, которые бывают раз в году

По словам представителей Birmarket, Şok cümə (Black Friday) - один из самых ожидаемых периодов года. В этом году покупателей ждут еще более выгодные скидки и улучшенные условия рассрочки, чтобы сделать покупки максимально доступными.

Период проведения

Кампания активна с 18 ноября по 1 декабря.

Устанавливайте приложение Birmarket, наполняйте корзину заранее - не упустите единственные в году такие скидки.