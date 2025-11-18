USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Şok cümə на Birmarket!

cкидки до 80%, кредит на 12 месяцев без процентов, без комиссии и без первоначального взноса
11:06 672

Самое время готовить свой список покупок - Birmarket устроит настоящий шок единственными в году грандиозными скидками.

Birmarket объявляет старт кампании Şok cümə (Black Friday), которая пройдет с 18 ноября по 1 декабря.

Что вас ждет в Şok cümə (Black Friday)?

  • Скидки до 80% на все категории товаров
  • Кредит на 12 месяцев - без процентов, без комиссии и без первоначального взноса

Благодаря этим условиям клиенты могут получить желанные товары сразу, а оплату - легко и удобно распределить по месяцам.

Больше категорий - больше выгодных предложений

В этом году масштаб Şok cümə (Black Friday) стал еще шире.

Кампания охватывает тысячи товаров в категориях: электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома, товары для детей, косметика, продукты для повседневного использования и многое другое. Каждый сможет найти предложение под свой бюджет.

iPhone 17 Pro 256GB 2899 АЗН вместо 3599 АЗН

Стиральная машина Midea MF100W60/W-C 520 АЗН вместо 779 АЗН

Утюг Tesla IR301BL 10 АЗН вместо 39 АЗН

Парфюм Yves Saint Laurent Libre  89 АЗН вместо 220 АЗН

Покупки, которые бывают раз в году

По словам представителей Birmarket, Şok cümə (Black Friday) - один из самых ожидаемых периодов года. В этом году покупателей ждут еще более выгодные скидки и улучшенные условия рассрочки, чтобы сделать покупки максимально доступными.

Период проведения

Кампания активна с 18 ноября по 1 декабря

Устанавливайте приложение Birmarket, наполняйте корзину заранее - не упустите единственные в году такие скидки.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 655
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 848
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1022
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1177
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 916
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1064
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2583
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1351
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1248
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1540
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7261

