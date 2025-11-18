Гражданку Азербайджана задержали в аэропорту Тбилиси

В Грузии задержана гражданка Азербайджана (1988 года рождения), обвиняемая в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию страны крупного количества наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщило МВД республики.

По данным ведомства, в международном аэропорту Тбилиси сотрудники правоохранительных органов провели досмотр ручной клади задержанной и изъяли в качестве вещественных доказательств таблетки, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Следствие по факту продолжается. За данное преступление законодательством Грузии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.