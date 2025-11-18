USD 1.7000
Гражданку Азербайджана задержали в аэропорту Тбилиси

11:13 1308

В Грузии задержана гражданка Азербайджана (1988 года рождения), обвиняемая в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию страны крупного количества наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщило МВД республики.

По данным ведомства, в международном аэропорту Тбилиси сотрудники правоохранительных органов провели досмотр ручной клади задержанной и изъяли в качестве вещественных доказательств таблетки, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Следствие по факту продолжается. За данное преступление законодательством Грузии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 659
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 848
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1023
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1177
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 916
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1064
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2584
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1353
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1248
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1541
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7261

