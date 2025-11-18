Совбез ООН одобрил план Трампа

Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию, которая предусматривает размещение в Газе международных сил, переходную администрацию и создание в будущем палестинского государства.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-членов СБ ООН, еще две страны — Россия и Китай, обладающие правом вето, — воздержались, пишет CNN. Резолюция, одобренная СБ ООН, позволит начать формирование международных сил, которые будут обеспечивать безопасность в Газе, а также создание «Совета мира» во главе, как ожидается, с самим Трампом, пишет CNN.

«Поздравляем мир с невероятным голосованием Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, всего несколько минут назад, признав и одобряя «Совет мира», который будет возглавляться мной и включать в себя самых влиятельных и уважаемых лидеров во всем мире», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

«Мы хотели бы… рассчитывать, что США на деле продемонстрируют свой миротворческий потенциал, оценивать который можно будет по тому, насколько им в реальности удастся обеспечить устойчивый мир», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Китай также обратил внимание, что в проекте резолюции недостаточно четко прописаны ключевые моменты, в том числе приверженность принципу двух государств для двух народов.

ХАМАС, который сейчас контролирует Газу, резолюцию СБ ООН отверг, заявив, что документ не соблюдает права и требования палестинского народа, пишет «Би-би-си».

Первой частью плана Трампа для Газы стала договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, возврат боевиками израильских заложников (20 живых и тел погибших) и освобождение Израилем около 2000 палестинцев, включая осужденных за терроризм, а также передачу тел 360 палестинских боевиков.