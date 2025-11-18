Золото дешевеет

Цена золота во вторник утром демонстрирует снижение на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг дальнейших решений Федеральной резервной системы США по снижению учетной ставки. Это следует из данных торгов и оценок аналитиков, сообщает «Прайм».

К 10:37 по бакинскому времени декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex опускался на $64,74, или на 1,59%, до отметки $4 009,76 за тройскую унцию. Декабрьский контракт на серебро также снижался – на 2,75%, до $49,315 за унцию.

«Ожидания, что ФРС США снова сократит ставку в следующем месяце, упали до 42% за ночь с максимума почти в 100% вскоре после сентябрьского решения. Это негативно повлияло на интерес инвесторов к золоту», – приводит агентство Reuters данные статьи аналитиков Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).

Ближайшее заседание ФРС назначено на 9–10 декабря. Согласно расчетам CME Group, оценки специалистов расходятся: 53,4% прогнозируют сохранение ставки на уровне 3,75–4% годовых, остальные допускают ее понижение до 3,5–3,75%.