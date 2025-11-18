USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Золото дешевеет

11:18

Цена золота во вторник утром демонстрирует снижение на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг дальнейших решений Федеральной резервной системы США по снижению учетной ставки. Это следует из данных торгов и оценок аналитиков, сообщает «Прайм».

К 10:37 по бакинскому времени декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex опускался на $64,74, или на 1,59%, до отметки $4 009,76 за тройскую унцию. Декабрьский контракт на серебро также снижался – на 2,75%, до $49,315 за унцию.

«Ожидания, что ФРС США снова сократит ставку в следующем месяце, упали до 42% за ночь с максимума почти в 100% вскоре после сентябрьского решения. Это негативно повлияло на интерес инвесторов к золоту», – приводит агентство Reuters данные статьи аналитиков Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).

Ближайшее заседание ФРС назначено на 9–10 декабря. Согласно расчетам CME Group, оценки специалистов расходятся: 53,4% прогнозируют сохранение ставки на уровне 3,75–4% годовых, остальные допускают ее понижение до 3,5–3,75%.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 663
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 849
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1025
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1179
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 917
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1065
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2585
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1353
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1252
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1542
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7261

