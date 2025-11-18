Банк Республика продолжает рост: в Гёйчае открылся 40-й филиал

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Гёйчае, оснащенный самыми современными банковскими технологиями.

Гёйчайский филиал стал 40-м по счету в сети банка и отличается современной инфраструктурой, удобной клиентской зоной и высоким уровнем сервиса. На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов.