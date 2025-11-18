Банк Республика продолжает рост: в Гёйчае открылся 40-й филиал

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Гёйчае, оснащенный самыми современными банковскими технологиями.
Гёйчайский филиал стал 40-м по счету в сети банка и отличается современной инфраструктурой, удобной клиентской зоной и высоким уровнем сервиса.
На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов.
Отмечая, что «открытие 40-го филиала — это не просто цифра, а показатель доверия клиентов, внимание к развитию регионов и последовательный шаг в устойчивом росте», руководство Банк Республика подчеркнуло, что новый филиал будет активно поддерживать предпринимателей во всех направлениях бизнеса, а также предлагать населению современные банковские продукты на выгодных условиях.
Новый филиал банка будет функционировать по адресу: город Гёйчай, улица Мехти Гусейнзаде, 2D.
Для получения дополнительной информации
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети: Facebook Instagram LinkedIn Telegram
Центр поддержки клиентов: 144.