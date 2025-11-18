В КНДР опасаются эффекта «ядерного домино»

Северная Корея считает, что соглашение между Сеулом и Вашингтоном о строительстве подлодок с атомными силовыми установками вызовет эффект «ядерного домино» в регионе. Об этом говорится в сообщении северокорейского госагентства ЦТАК, опубликованном во вторник, 18 ноября.

«Обладание Южной Кореей атомной подлодкой как основа вступления в путь «самостоятельного ядерного вооружения» неизбежно вызовет «явление ядерного домино» в регионе и более серьезные гонки вооружений», - сказано в сообщении. КНДР «примет более подходящие, реальные и ответные меры» в связи с «конфронтационными намерениями» США и Республики Корея.

Соглашение двух стран – «серьезная ситуация, которая дестабилизирует обстановку военной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вызывает неконтролируемую ядерную ситуацию в глобальном масштабе», считают в Северной Корее.

На минувшей неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён объявил о заключении соглашения с США в области безопасности и торговли, включающего планы по строительству субмарин. Вашингтон также поддержал разрешение для Сеула на обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива.

Поддержка Дональдом Трампом идеи строительства и эксплуатации Южной Кореей подводных лодок с атомными силовыми установками вызвала беспокойство в регионе Восточной Азии. По итогам переговоров 29 октября с Ли Чжэ Мёном президент США Дональд Трамп сообщил, что первая субмарина для Сеула будет построена «на верфях Филадельфии». На данный момент в составе южнокорейских ВМС только дизельные и электрические субмарины.

Отметим, что в настоящее время подводные лодки с атомным двигателем есть у шести государств: США, России, Великобритании, Франции, Китая и Индии. Ряд других стран лишь разрабатывают такие субмарины. Среди прочих об этом заявляют и власти КНДР.