Америка рискует повторить фиаско на Кубе

Соединенные Штаты не смогут остановить наркотрафик в Венесуэле точечными ударами, а наземная операция для американских войск окажется практически невыполнимой с точки зрения логистики и рискует повторить провал высадки десанта на Кубе в 1961 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Если цель предполагаемой военной операции США – остановить поток наркотиков в страну, отмечает телеканал, «этого будет трудно достичь одними лишь точечными ударами». «Венесуэла не является центром наркотрафика: этот маршрут начинается в соседней Колумбии и заканчивается на американской границе в Мексике. (Венесуэла) – лишь десятая часть проблемы, но не ее центр», – поясняет канал.

По мнению CNN, такие удары могут лишь временно приостановить поставки наркотиков, но на место погибших курьеров «всегда найдутся бедные и обездоленные молодые люди из Колумбии, Эквадора или Боливии».

Наземную операцию телеканал называет «логистическим самоубийством», учитывая, что в регионе сосредоточено всего 15 тыс. американских военнослужащих. CNN полагает, что высадка ограниченного контингента в страну с населением около 30 млн человек, настроенным враждебно, может повторить провал десантной операции в заливе Свиней на Кубе в 1961 году. Кроме того, отмечает канал, Венесуэла имела достаточно времени для подготовки к потенциальной высадке, поэтому одним ударом США не удастся уничтожить ключевые узлы обороны.