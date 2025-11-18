Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?

Вместе с тем турецкий диписточник заявил журналистам, что Анкара «ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле», но «конкретных данных пока нет».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября и примет участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает источник Reuters.

*** 11:59

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серию важных международных встреч. Часть из них состоится в Турции. Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Глава украинского государства отметил, что сегодня находится в Испании, где запланированы переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает новых договоренностей, которые укрепят оборонные возможности Украины и будут способствовать защите жизни граждан.

«Каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины», - подчеркнул президент Украины.