Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября и примет участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает источник Reuters.
Вместе с тем турецкий диписточник заявил журналистам, что Анкара «ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле», но «конкретных данных пока нет».
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серию важных международных встреч. Часть из них состоится в Турции. Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.
Глава украинского государства отметил, что сегодня находится в Испании, где запланированы переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает новых договоренностей, которые укрепят оборонные возможности Украины и будут способствовать защите жизни граждан.
«Каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины», - подчеркнул президент Украины.
Завтра, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Турцию. Там ожидаются переговоры по активизации дипломатических процессов и ряд решений, которые украинская сторона предложит партнерам.
Отдельно президент подчеркнул, что приоритетом Украины остается возвращение пленных.
«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных», - заявил Зеленский.
Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.