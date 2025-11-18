USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?

обновлено 12:29
12:29 670

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября и примет участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает источник Reuters.

Вместе с тем турецкий диписточник заявил журналистам, что Анкара «ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле», но «конкретных данных пока нет».

*** 11:59 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серию важных международных встреч. Часть из них состоится в Турции. Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Глава украинского государства отметил, что сегодня находится в Испании, где запланированы переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает новых договоренностей, которые укрепят оборонные возможности Украины и будут способствовать защите жизни граждан.

«Каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины», - подчеркнул президент Украины.

Завтра, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Турцию. Там ожидаются переговоры по активизации дипломатических процессов и ряд решений, которые украинская сторона предложит партнерам.

Отдельно президент подчеркнул, что приоритетом Украины остается возвращение пленных.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных», - заявил Зеленский.

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 671
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 855
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1028
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1184
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 919
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1068
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2592
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1355
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1255
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1545
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7265

ЭТО ВАЖНО

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 671
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 855
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1028
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1184
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 919
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1068
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2592
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1355
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1255
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1545
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться