Как защититься от сезонных заболеваний

По ее словам, при выявлении инфекционного заболевания для предотвращения его распространения врач или медицинский работник незамедлительно сообщает о нем в районный центр гигиены и эпидемиологии: «В начале собираются все сведения о больном: место жительства, место работы и учебы, дата начала заболевания, регистрируются начальные симптомы и возможные контакты. На основании этих данных проводится эпидемиологическое расследование. С целью предотвращения распространения инфекционного заболевания больной изолируется в условиях домашнего стационара или в больнице. Срок изоляции меняется в зависимости от формы заболевания. В доме или учреждении больного проводятся дезинфекционные работы. Комната больного, его предметы, посуда и одежда дезинфицируются специальными средствами. Лица, контактировавшие с больным (члены семьи, коллеги, одноклассники и др.), берутся под эпидемиологическое наблюдение, при необходимости проводятся обследования, профилактическое лечение или вакцинация».

В очагах заболеваний проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, сказала в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айгюн Исмаилова.

А.Исмаилова сообщила, что среди населения также проводится просветительская работа: «Так, предоставляется подробная информация о путях распространения инфекционных заболеваний, важность мытья рук и личной гигиены, соблюдения чистоты продуктов питания и воды, а также правила правильного использования медицинских масок. Одновременно обеспечивается улучшение санитарно-гигиенических условий в жилых помещениях (своевременный вывоз мусора, чистота воды, функционирование канализации и др.). После принятия всех мер проводится оценка эпидемиологической ситуации в очаге инфекции. При отсутствии новых случаев заражения очаг считается эпидемиологически благополучным».

Эксперт Минздрава также рассказала о сезонных заболеваниях, которые обычно распространяются активнее в определенные периоды года (в основном в осенне-зимний период или летом).

По ее словам, к ним относятся простуда, грипп, бронхит, ветряная оспа (ветрянка), аллергии, желудочно-кишечные инфекции и другие болезни: «Грипп - самое распространенное сезонное заболевание. Поэтому каждый год своевременно необходимо вакцинироваться. Вакцинацию против гриппа следует проводить ежегодно, поскольку вирус быстро меняется, и только новая вакцина защищает в течение всего сезона. Она особенно рекомендуется медицинским работникам, беременным женщинам, лицам старше шести месяцев, а также страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания. Несмотря на то что вакцинация не полностью предотвращает заболевание, однако она значительно снижает риск осложнений, обострений и летальных случаев. Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прививка от гриппа безопасна, и поэтому следует вовремя делать вакцинацию. Министерство здравоохранения завезло в страну полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа, произведенные французской компанией Sanofi Pasteur. Вакцинация против гриппа осуществляется на добровольной основе. Кроме того, вакцинация проводится бесплатно в районных центральных больницах регионов, а также в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в городе Баку».

Заведующая отделом подчеркнула, что основными мерами защиты от сезонных заболеваний являются соблюдение правил личной гигиены, частое мытье рук, проветривание помещений с большим скоплением людей, правильное питание, нормальный режим сна, физические упражнения и использование медицинской маски в местах массового пребывания людей в периоды высокой заболеваемости.