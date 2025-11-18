США не приняли командующего ВС Ливана

Администрация президента США Дональда Трампа отменила визит в Соединенные Штаты командующего вооруженными силами Ливана генерала Рудольфа Хайкаля. Причиной этого названы неспособность разоружить «Хезболлу» и враждебность к Израилю .

«Ясно, что командующий ливанской армией, называющий Израиль врагом и не прикладывающий никаких усилий к разоружению «Хезболлы», значительно тормозит усилия добиться достижения Ливаном прогресса», – сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Первыми об отмене визита сообщили ливанские СМИ. По информации телеканала MTV, решение было принято Государственным секретарем США Марко Рубио после заявления ливанской армии о том, что проблема не в «Хезболле», а в Израиле. Именно армию администрация США считала центральным элементом своей политики в Ливане.