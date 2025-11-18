USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

США не приняли командующего ВС Ливана

12:07 288

Администрация президента США Дональда Трампа отменила визит в Соединенные Штаты командующего вооруженными силами Ливана генерала Рудольфа Хайкаля. Причиной этого названы неспособность разоружить «Хезболлу» и враждебность к Израилю.

«Ясно, что командующий ливанской армией, называющий Израиль врагом и не прикладывающий никаких усилий к разоружению «Хезболлы», значительно тормозит усилия добиться достижения Ливаном прогресса», – сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Первыми об отмене визита сообщили ливанские СМИ. По информации телеканала MTV, решение было принято Государственным секретарем США Марко Рубио после заявления ливанской армии о том, что проблема не в «Хезболле», а в Израиле. Именно армию администрация США считала центральным элементом своей политики в Ливане.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 673
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 855
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1029
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1184
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 919
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1069
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2594
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1358
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1256
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1545
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
01:58 7265

