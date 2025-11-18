USD 1.7000
Интерактивный книжный киоск установлен в Гёйгёле по инициативе AzerGold

В Гёйгёльском районе Азербайджана установлен интерактивный книжный киоск современного формата. Инициатором и организатором проекта выступило ЗАО AzerGold с целью расширения доступа чтения для местных жителей. 

Новый киоск, размещенный в Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в центре Гёйгёля, предоставляет жителям простой и свободный доступ к книгам в течение 24 часов.

Одним из ключевых преимуществ проекта является простой и доступный механизм регистрации, объединяющий процесс чтения с цифровыми технологиями. Отсканировав QR-код внутри киоска, пользователи проходят электронную регистрацию и получают доступ к широкому выбору книг.

Система также включает функцию автоматического напоминания для эффективного управления книжным оборотом. Через пятнадцать дней после получения книги пользователю отправляется SMS-уведомление с просьбой вернуть ее после завершения чтения. Кроме того, электронная система определяет наиболее активных читателей и пользователей, которые вовремя возвращают книги, формируя рейтинг на основе этих показателей.

Такой подход обеспечивает устойчивое использование книг, позволяет большему количеству людей пользоваться ими и дает возможность проводить анализ статистики чтения в режиме реального времени. По итогам каждого квартала наиболее активным читателям будут вручаться поощрительные подарки от компании.

Книжный киоск предлагает около 400 новых изданий, включая произведения мировых классиков, образцы современной азербайджанской и мировой литературы, книги для детей и подростков, а также издания по бизнесу и личностному развитию.

Реализуя этот проект, ЗАО AzerGold стремится внести вклад в интеллектуальное развитие сообществ и поощрить культуру чтения особенно в регионах. Следует отметить, что первый аналогичный проект был запущен в прошлом году в селе Кушчу Дашкесанского района.

Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся?
Посланник Трампа едет в Турцию вслед за Зеленским. К чему готовятся? обновлено 12:29
12:29 675
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 856
Совбез ООН одобрил план Трампа
Совбез ООН одобрил план Трампа
11:15 1030
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
Минфин США о снижении нефтяных доходов России
10:57 1184
Российского посла вызвали в МИД Черногории
Российского посла вызвали в МИД Черногории
10:53 919
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
Президент Финляндии о режиме «кнута» против России
10:40 1069
Что-то страшное летит на Землю
Что-то страшное летит на Землю ученые ломают голову
10:34 2597
В Турции задержания чиновников и военных
В Турции задержания чиновников и военных
10:34 1359
ИГИЛ возвращается из смартфонов
ИГИЛ возвращается из смартфонов новый поворот
10:23 1257
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
Джон Хербст о влиянии сбитого самолета AZAL на отношения Азербайджана и США
10:24 1545
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать?
Небольшая победа Пашиняна. Что она может означать? продолжение главной темы
