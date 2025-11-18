Ось Индии с США: угроза и Азербайджану

Индия и Соединенные Штаты продлили свое 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны. В геополитике, как и в физике, противодействие одной силе требует опоры на другую. Стремительный рост мощи и амбиций Китая заставляет двух, казалось бы, малосовместимых гигантов — США и Индию — откладывать в сторону многолетние разногласия и выстраивать один из самых важных стратегических альянсов современности. Этот «союз вопреки» — вопреки историческим связям Дели с Москвой, вопреки торговым спорам и разному видению мирового порядка — обретает плоть и кровь не только в военных, но и в коммерческих соглашениях. Ключевым из них стала беспрецедентная сделка по совместному производству авиадвигателей, которая делает индийско-американское партнерство поистине знаковым.

Чтобы понять всю сенсационность происходящего, нужно вспомнить холодный душ 1971 года, когда у берегов тогда еще Восточного Пакистана появилась американская авианосная группа во главе с «Энтерпрайзом» — грозным посланием Вашингтона в поддержку Исламабада и предостережением Дели. Тень атомного гиганта легла на индийское стратегическое сознание на десятилетия, став символом враждебного давления. И вот, спустя полвека, те самые ВМС США проводят с индийским флотом учения «Малабар», а американские инженеры готовы передать сердце своей боевой авиации — технологии двигателей F414 для индийских истребителей Tejas Mark 2. История совершила виток. США, этот страж своих технологий, в данном случае идут на беспрецедентные уступки. Речь идет о передаче около 80% технологий по стоимости двигателя, включая такие сокровенные компоненты, как монокристаллические лопатки турбины и цельнополимерную камеру сгорания, — «святая святых», ведь Индия годами безуспешно пыталась освоить их сама. Это не просто «отверточная» сборка, а глубокая локализация на мощностях Hindustan Aeronautics Limited, создающая основу для качественной модернизации всей индийской аэрокосмической отрасли. Успех этого проекта откроет дорогу для новой, еще более амбициозной совместной инициативы — создания двигателя для индийского истребителя пятого поколения AMCA.

А подписанные соглашения о взаимной логистике (LEMOA) и обмене спутниковыми данными (BECA) уже сейчас связывают военные аппараты двух стран в единую операционную сеть. Но за сухими аббревиатурами скрываются порой почти детективные сюжеты. По некоторым данным, именно благодаря углублению этого альянса ВМС Индии получили доступ к сверхсекретным данным американской системы подводного мониторинга в Индийском океане. Теперь индийские адмиралы в режиме, близком к реальному времени, могут видеть «подводную погоду» — отслеживать перемещения китайских атомных субмарин, которые еще вчера чувствовали себя в этих водах безнаказанно. Это не афишируемая, но поистине золотая монета в копилке индийско-американского доверия.

Премьер-министр Нарендра Моди и его администрация видят в этом сотрудничестве исторический шанс для технологического скачка. Для них это вопрос национальной безопасности и воплощение лозунга «Атманирбхар Бхарат» («Самодостаточная Индия»), но достигнутое через партнерство, а не изоляцию. Командование ВВС и ВМС Индии — главные лоббисты этого сближения. Их более чем устраивает рост боеспособности и оперативная совместимость с самым мощным военным альянсом в мире. Но настоящим мотором этого союза становится бизнес. Индийские промышленные гиганты, такие как Tata Advanced Systems и Larsen & Toubro, уже готовятся к совместным предприятиям с американскими оборонными корпорациями. Объем контрактов исчисляется миллиардами долларов — слишком «сладкие и нажористые» перспективы, чтобы ими пренебрегать. При этом индийский бизнес смотрит дальше сиюминутной выгоды — речь идет о полноценном входе в глобальные цепочки создания стоимости в области высоких технологий. Со своей стороны американские компании получают не просто рынок сбыта, а стратегического партнера с уникальным доступом к быстроразвивающимся экономикам глобального Юга. Конечно, в политических кругах еще слышны голоса скептиков, твердящих о «предательстве традиций» стратегической автономии. Но в новых реалиях их аргументы тают так, как гималайский снег под весенним солнцем. «Усилиться и получить передовые технологии любой ценой» — вот подлинный лозунг нынешнего индийского руководства.