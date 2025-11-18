Ось Индии с США: угроза и Азербайджану

Индия и Соединенные Штаты продлили свое 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны.
В геополитике, как и в физике, противодействие одной силе требует опоры на другую. Стремительный рост мощи и амбиций Китая заставляет двух, казалось бы, малосовместимых гигантов — США и Индию — откладывать в сторону многолетние разногласия и выстраивать один из самых важных стратегических альянсов современности. Этот «союз вопреки» — вопреки историческим связям Дели с Москвой, вопреки торговым спорам и разному видению мирового порядка — обретает плоть и кровь не только в военных, но и в коммерческих соглашениях. Ключевым из них стала беспрецедентная сделка по совместному производству авиадвигателей, которая делает индийско-американское партнерство поистине знаковым.
Чтобы понять всю сенсационность происходящего, нужно вспомнить холодный душ 1971 года, когда у берегов тогда еще Восточного Пакистана появилась американская авианосная группа во главе с «Энтерпрайзом» — грозным посланием Вашингтона в поддержку Исламабада и предостережением Дели. Тень атомного гиганта легла на индийское стратегическое сознание на десятилетия, став символом враждебного давления. И вот, спустя полвека, те самые ВМС США проводят с индийским флотом учения «Малабар», а американские инженеры готовы передать сердце своей боевой авиации — технологии двигателей F414 для индийских истребителей Tejas Mark 2. История совершила виток.
США, этот страж своих технологий, в данном случае идут на беспрецедентные уступки. Речь идет о передаче около 80% технологий по стоимости двигателя, включая такие сокровенные компоненты, как монокристаллические лопатки турбины и цельнополимерную камеру сгорания, — «святая святых», ведь Индия годами безуспешно пыталась освоить их сама. Это не просто «отверточная» сборка, а глубокая локализация на мощностях Hindustan Aeronautics Limited, создающая основу для качественной модернизации всей индийской аэрокосмической отрасли. Успех этого проекта откроет дорогу для новой, еще более амбициозной совместной инициативы — создания двигателя для индийского истребителя пятого поколения AMCA.
А подписанные соглашения о взаимной логистике (LEMOA) и обмене спутниковыми данными (BECA) уже сейчас связывают военные аппараты двух стран в единую операционную сеть. Но за сухими аббревиатурами скрываются порой почти детективные сюжеты. По некоторым данным, именно благодаря углублению этого альянса ВМС Индии получили доступ к сверхсекретным данным американской системы подводного мониторинга в Индийском океане. Теперь индийские адмиралы в режиме, близком к реальному времени, могут видеть «подводную погоду» — отслеживать перемещения китайских атомных субмарин, которые еще вчера чувствовали себя в этих водах безнаказанно. Это не афишируемая, но поистине золотая монета в копилке индийско-американского доверия.
Премьер-министр Нарендра Моди и его администрация видят в этом сотрудничестве исторический шанс для технологического скачка. Для них это вопрос национальной безопасности и воплощение лозунга «Атманирбхар Бхарат» («Самодостаточная Индия»), но достигнутое через партнерство, а не изоляцию. Командование ВВС и ВМС Индии — главные лоббисты этого сближения. Их более чем устраивает рост боеспособности и оперативная совместимость с самым мощным военным альянсом в мире.
Но настоящим мотором этого союза становится бизнес. Индийские промышленные гиганты, такие как Tata Advanced Systems и Larsen & Toubro, уже готовятся к совместным предприятиям с американскими оборонными корпорациями. Объем контрактов исчисляется миллиардами долларов — слишком «сладкие и нажористые» перспективы, чтобы ими пренебрегать. При этом индийский бизнес смотрит дальше сиюминутной выгоды — речь идет о полноценном входе в глобальные цепочки создания стоимости в области высоких технологий. Со своей стороны американские компании получают не просто рынок сбыта, а стратегического партнера с уникальным доступом к быстроразвивающимся экономикам глобального Юга.
Конечно, в политических кругах еще слышны голоса скептиков, твердящих о «предательстве традиций» стратегической автономии. Но в новых реалиях их аргументы тают так, как гималайский снег под весенним солнцем. «Усилиться и получить передовые технологии любой ценой» — вот подлинный лозунг нынешнего индийского руководства.
Этот стратегический флирт Дели с Вашингтоном уже рождает неожиданные последствия на другом конце Евразии. После карабахского разгрома Ереван, отчаянно ищущий новых покровителей, все активнее обращает взор на Нью-Дели. И индийский ответ может быть оглушительным: поставки сверхзвуковых противокорабельных ракет «БраМос». Ирония в том, что эти ракеты, созданные совместно с Россией, могут быть развернуты в стране, не имеющей выхода к морю. Развернутые в горных районах Армении комплексы возьмут на прицел жизненно важные нефте- и газопроводы Азербайджана, что кардинально меняет баланс сил в регионе.
Так закаляется новый миропорядок. Не в огне большой войны, а в тихих сделках по передаче технологий и дерзких поставках оружия. Индийско-американский «союз вопреки» — это хрестоматийный пример того, как железная необходимость ломает вековые доктрины. Тень «Энтерпрайза» окончательно растворяется в лучах нового стратегического рассвета. Две великие демократии учатся доверять друг другу, потому что альтернатива — остаться один на один с набирающим силу драконом — не оставляет выбора. Глобальная шахматная доска только что получила новую ось, и ход, который сделали США и Индия, отзывается эхом от Тайваньского пролива до горных хребтов Кавказа.